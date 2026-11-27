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Keikutsertaan Bruno Fernandes, kapten Manchester United asal Portugal, dalam laga timnya melawan Brentford diragukan setelah ia absen dari latihan terakhir karena sakit, jelang pertandingan Liga Primer Inggris yang dijadwalkan digelar besok, Sabtu, di Old Trafford.

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Menurut harian Inggris The Sun, Fernandes absen dari sesi latihan yang digelar pada Jumat pagi di pusat latihan Carrington sebagai langkah pencegahan, setelah ia memberi tahu staf pelatih bahwa kondisi kesehatannya sedang tidak baik.

Pemain berusia 32 tahun itu sempat datang ke markas latihan Manchester United di Carrington, tetapi pelatih Mauricio Pochettino sepakat dengannya bahwa ia perlu beristirahat dan tidak ikut berlatih.

Kapten Manchester United itu mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Sporting Lisbon pada Rabu lalu, dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum Brentford bertandang ke Old Trafford besok, Sabtu.

Tim medis Manchester United akan terus memantau kondisi Fernandes dalam 24 jam ke depan, dan keputusan akhir mengenai kemungkinan ia tampil akan diambil sesegera mungkin sebelum laga dimulai.

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Pertandingan hari Sabtu sangat penting bagi Manchester United, yang membutuhkan kemenangan setelah merosot ke peringkat ke-19 klasemen Liga Primer Inggris akibat menelan lima kekalahan dan hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pekan pertama.

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Fernandes baru absen dalam enam pertandingan sejak bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020, dan ia juga sempat mengikuti latihan di pusat kebugaran di ibu kota Portugal, Lisbon, pada Kamis pagi.

Manchester United berharap Harry Maguire pulih dan siap tampil melawan Brentford, meski sang bek telah melaporkan kepada staf pelatih bahwa ia mengalami memar seusai laga imbang melawan Sporting Lisbon.

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Bintang asal Portugal itu kembali menemukan ketajamannya setelah mengawali musim dengan sulit, dengan mencetak lima gol dan memberikan dua assist dalam enam pertandingan terakhirnya bersama klub dan tim nasional.

Di sisi lain, Marcus Rashford belum bermain sejak kekalahan timnya dari Atletico Madrid pada 13 Oktober lalu akibat cedera pinggul, tetapi ia menjalani latihan individu pada hari Selasa sebelum rombongan tim berangkat ke Lisbon.

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Carlos Baleba juga terlihat berbincang dengan Pochettino di Carrington pada awal pekan, tetapi ia masih menjalani perawatan akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya dalam laga imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Brentford belum pernah menang di Old Trafford sejak 1937, tetapi berhasil meraih serangkaian kemenangan di kandang mereka, Gtech Community Stadium, dalam beberapa tahun terakhir.

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Manchester United telah kebobolan 23 gol dalam 11 pertandingan Liga Primer Inggris dan belum meraih kemenangan di kompetisi tersebut sejak 30 Agustus lalu, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan untuk menang 5-2 atas tim promosi Ipswich Town.

Sebaliknya, Brentford tampil apik musim ini dan menempati peringkat keenam dengan unggul sembilan poin atas Manchester United. Selain itu, hanya Manchester City dan Brighton yang mencetak gol lebih banyak di liga dibanding Brentford, yang telah mengoleksi 20 gol.

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Dalam perkembangan lain, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) membatalkan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Leny Yoro, setelah menerima banding atas kartu merah yang diterimanya pada menit kedelapan laga Manchester United kontra Liverpool, yang berakhir dengan kekalahan 0-4 Manchester United pada Minggu lalu.

Matheus Cunha berpeluang menggantikan Fernandes di posisi gelandang serang, setelah pemain asal Brasil itu tidak ikut dalam perjalanan tim ke Portugal karena menjalani skorsing akibat kartu merah saat melawan Roma.