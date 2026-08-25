Nottingham Forest turut ambil bagian dalam perburuan tanda tangan penyerang asal Kolombia, Luis Suarez, yang membela Sporting Lisbon, setelah klub Inggris tersebut memulai langkah-langkah untuk merekrut sang pemain, di saat namanya dalam beberapa hari terakhir dikaitkan dengan ketertarikan Barcelona.

Suarez sebelumnya muncul sebagai salah satu opsi yang mungkin bagi Barcelona untuk memperkuat posisi penyerang, di tengah upaya klub Katalan itu mencari alternatif di lini serang.

Suarez berusia 28 tahun dan terikat kontrak dengan Sporting Lisbon hingga Juni 2030, dengan adanya klausul pelepasan senilai 80 juta euro, menurut situs Transfermarkt.

Penyerang asal Kolombia itu tampil menawan bersama Sporting, setelah mencetak 38 gol sepanjang musim lalu, sehingga menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling menonjol di Liga Portugal, serta menarik perhatian sejumlah klub Eropa.

Langkah Nottingham Forest datang pada momen krusial di bursa transfer, karena klub Inggris tersebut berupaya memanfaatkan hari-hari terakhir untuk merampungkan kesepakatan, sementara Sporting akan menghadapi ujian berat jika ada tawaran finansial yang besar dan sesuai untuk melepas penyerangnya.

Di sisi lain, nama Suarez masih hadir dalam perhitungan Barcelona sebagai salah satu opsi lini serang yang tersedia, tetapi sikap klub Katalan itu terhadap kesepakatan ini tampak kurang jelas dibandingkan ketertarikan langsung dari Nottingham Forest.