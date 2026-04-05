Pukulan bagi Simeone... Bintang Atlético Madrid terancam absen dalam laga melawan Barcelona

Sebuah laporan media pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa bintang Atlético Madrid terancam absen dalam laga melawan Atlético Madrid yang dijadwalkan Rabu mendatang, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Sabtu kemarin di Stadion Metropolitano, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 Liga Spanyol.

Ketika bintang Atletico Madrid itu terjatuh di lapangan pada menit ke-86, hal itu menjadi pertanda bahaya. Ekspresi wajahnya saat meninggalkan lapangan menuju ruang ganti tidak memberikan tanda-tanda yang menenangkan, dan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim medis tidak menghilangkan kekhawatiran tersebut.

Yang dimaksud di sini adalah José Giménez, yang kini diragukan bisa tampil di laga berikutnya, meskipun sebelumnya sangat mungkin ia akan menjadi starter.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", sayangnya bagi Atlético, setelah setengah jam terakhir di mana sang kapten memimpin barisan pertahanan dengan mengenakan ban kapten, pemain asal Uruguay itu tampil gemilang dan berhasil menahan semua serangan Barcelona setelah masuk menggantikan Lenglet. Jiménez merasakan nyeri ringan di kakinya saat peluit akhir hampir berbunyi setelah menghalau bola di area penalti, yang menimbulkan ketidakpastian.

Dalam hal ini, meskipun ia menyelesaikan pertandingan, Jiménez tidak menyembunyikan kekhawatirannya setelah menyadari bahwa rasa sakit yang dialaminya sejak insiden tersebut belum hilang.

Mengingat karakter dan tekadnya yang khas yang ditunjukkannya di Liga Champions dengan seragam Rojiblancos, serta mempertimbangkan bahwa segalanya akan ditentukan pada leg kedua di Stadion Wanda Metropolitano dan final Copa del Rey yang menyusul, maka penting juga untuk mengevaluasi risikonya.. Oleh karena itu, partisipasi Jiménez pada Rabu mendatang belum sepenuhnya pasti.

