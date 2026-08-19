Penyerang Al Hilal asal Uruguay, Darwin Nunez, telah menentukan tujuan berikutnya, setelah klub Al Diriyah mencapai kesepakatan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas saat ini, sehingga sang pemain menjauh dari kepindahan ke klub Turki, Trabzonspor.

Nunez sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Trabzonspor dalam beberapa hari terakhir, dalam sebuah kesepakatan yang bakal mempertemukannya kembali dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Mohamed Salah, setelah keduanya bermain bersama selama beberapa tahun dengan seragam Liverpool.





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Namun jurnalis Italia yang tepercaya, Fabrizio Romano, mengakhiri perdebatan tersebut dengan menegaskan melalui akunnya di platform "X" bahwa terdapat kesepakatan lisan antara Al Hilal dan Al Diriyah terkait kepindahan Nunez ke tim Saudi tersebut.

Romano menjelaskan bahwa Nunez akan bergabung dengan Al Diriyah dengan status pinjaman hingga Juni 2027, dengan menanggung gajinya selama masa peminjaman, sementara kesepakatan saat ini tidak mencakup klausul yang memungkinkan pembelian pemain secara permanen.

Jurnalis Italia itu menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut masih membutuhkan penandatanganan kontrak, tetapi persetujuan sudah tercapai di antara berbagai pihak, dan saat ini sedang diatur pula agar sang pemain menjalani tes medis sebagai langkah persiapan untuk merampungkan kepindahannya secara resmi.









Dengan demikian, harapan Trabzonspor untuk merekrut Nunez menerima pukulan telak, terlebih karena kesepakatan itu bakal memberi para suporter klub kesempatan untuk melihat penyerang asal Uruguay tersebut berada di samping Mohamed Salah lagi, tetapi sang pemain pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di Liga Saudi dengan seragam Al Diriyah.

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