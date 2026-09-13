Bek Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, mengalami cedera otot yang memaksanya keluar lapangan beberapa menit sebelum babak pertama berakhir dalam laga timnya melawan Brest, Minggu hari ini, dalam lanjutan kompetisi Liga Prancis.

Hakimi terlihat jelas terganggu oleh cedera pada otot adduktor kanannya, setelah ia berhenti di garis tepi lapangan untuk memeriksa sendiri bagian yang cedera, sebelum akhirnya meminta untuk ditarik keluar, dalam potensi kemunduran pertama Paris Saint-Germain terkait cedera sejak awal musim.

Tim asal Paris itu tengah unggul satu gol tanpa balasan ketika sang pelatih terpaksa melakukan pergantian pada menit ke-39, dengan Fabian Ruiz masuk menggantikan Hakimi.

Keluarnya bek asal Maroko itu memaksa penyesuaian posisi para pemain, di mana Fabian Ruiz bergeser ke lini tengah, sementara Warren Zaire-Emery bergerak ke posisi bek kanan untuk menutup absennya Hakimi.

Cedera Hakimi datang di saat Paris Saint-Germain relatif berhasil menghindari cedera sejak musim bergulir, sehingga tingkat keparahan cedera bintang Maroko itu serta lama absennya menjadi hal yang dinanti-nantikan pada periode mendatang.