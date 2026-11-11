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Timnas Maroko menerima pukulan dalam persiapan mereka menghadapi dua laga melawan Niger, setelah dipastikannya absennya gelandang Nayef Aguerd akibat cedera. Pelatih Mohamed Ouahbi pun memutuskan memanggil Samir Mourabet, pemain Strasbourg Prancis, untuk menggantikannya dalam skuad Maroko.

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Federasi Sepak Bola Maroko menjelaskan dalam pernyataan yang dirilis melalui situs resminya pada hari Rabu ini bahwa El Aynaoui bergabung dengan kamp persiapan dalam kondisi mengalami gangguan pada pergelangan kaki, sebelum menjalani evaluasi medis mendalam dan pemeriksaan tambahan pada hari Selasa, di bawah pengawasan tim medis timnas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gelandang tersebut tidak akan mampu menjalani dua laga mendatang dalam kondisi fisik yang ideal, sehingga mendorong staf teknis, setelah berkonsultasi dengan pemain dan klubnya, untuk mengizinkannya meninggalkan kamp persiapan, guna melanjutkan program pengobatan dan pemulihan dari cederanya.

Sebaliknya, Ouahbi memanggil Samir Mourabat, pemain Strasbourg, untuk bergabung dengan skuad timnas Maroko dan menggantikan absennya El Aynaoui, dalam perubahan pertama pada daftar pemain timnas menjelang dua laga melawan Niger.

Timnas Maroko melanjutkan persiapannya di Kompleks Sepak Bola Mohammed VI, di mana para pemain hari ini menjalani sesi latihan pagi yang dimulai pukul setengah dua belas (waktu setempat Maroko), dan berfokus pada aspek fisik, teknik, serta taktik, sebelum menjalani sesi kedua pada pukul enam sore.

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Maroko dijadwalkan menggelar sesi latihan lainnya besok Kamis di Kompleks Olahraga Mohammed V di Casablanca, mulai pukul enam sore, dengan 15 menit pertama dibuka untuk media, mulai pukul lima lebih 45 menit.

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Timnas Maroko menempati puncak Grup Satu kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan raihan 6 poin dari dua kemenangan atas Gabon 2-0 pada matchday pertama, dan Lesotho dengan skor yang sama pada matchday kedua.

Sebaliknya, Niger berada di posisi ketiga dengan raihan 3 poin.

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Mohamed Ouahbi sebelumnya telah mengumumkan daftar yang terdiri dari 26 pemain untuk menjalani dua laga melawan Niger pada matchday ketiga dan keempat, 13 dan 17 November ini, dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027, yang menyaksikan kembalinya sejumlah nama, selain pemanggilan Ayoub Oufkir, winger AZ Alkmaar Belanda.

Berikut daftar pemain timnas Maroko untuk dua laga melawan Niger setelah perubahan terakhir:

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- Penjaga gawang: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Bellaarouch.

- Pertahanan: Nayef Aguerd, Anass Salah-Eddine, Soufiane El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Ali El Maamari.

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- Lini tengah: Ayoub Bouaddi, Samir Mourabat, Oussama Targhalline, Bilal El Khannous, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouazane.

- Lini serang: Brahim Diaz, Jassim Yassine, Abde Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yasser Zabiri, Youssef En-Nesyri.