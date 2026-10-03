Pukulan bagi bintang Real Madrid: Masa depanmu di klub lain

Bintang Milan masa lalu, Alexandre Pato, mengungkap sifat upaya klub Italia tersebut untuk mendatangkan salah satu bintang Real Madrid.

Beredar rumor yang menyebutkan bahwa Milan berusaha merampungkan transfer seorang pemain besar sebelum tenggat waktu, seiring mendekatnya akhir periode bursa transfer musim panas.

Pada saat itu, Endrick, pemain Real Madrid, merupakan salah satu nama yang dikaitkan untuk bergabung dengan Rossoneri, tetapi pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai.

Peminjaman penyerang berusia 20 tahun itu bukan hal yang mustahil, di tengah kekhawatiran akan minimnya peluang bermain di Santiago Bernabeu. Kekhawatiran ini terbukti hingga kini, setelah 8 pertandingan di musim ini, di mana ia hanya tampil selama 4 menit.

Alexandre Pato, dalam pembicaraannya di festival olahraga di kota Trento, mengenang kembali perjalanannya bersama Rossoneri, dan juga menyampaikan beberapa kata soal Endrick, dalam wawancara untuk surat kabar La Gazzetta dello Sport.

Pato mengatakan bahwa akan lebih baik bagi pemain muda itu untuk menemukan klub baru, sekaligus menegaskan bahwa Cardinale berusaha mendatangkannya pada musim panas lalu.

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Ketika ditanya soal Endrick, ia berkata: "Saya rasa ia butuh perubahan, karena tidak mudah menemukan tempat untuknya di Real Madrid. Saya tidak tahu pendapatnya soal ini, tetapi ia tidak bisa selalu menyerahkan keputusan kepada para agennya. Menurut saya, ia harus menemukan klub lain."

Ia melanjutkan: "Saya tahu Cardinale berusaha mendatangkannya ke Milan, tetapi tidak berhasil. Ia selalu memikirkan kepentingan Milan. Kami berbicara sebentar di Kopenhagen beberapa hari lalu. Ia sangat peduli pada Milan dan akan melakukan yang terbaik demi klub."

Mengenai harapannya untuk Milan di tengah sulitnya persaingan dengan Inter, ia berkata: "Bagi saya, Inter dan Milan selalu termasuk kandidat juara. Dalam perburuan scudetto, saya juga mengikuti Napoli karena mereka memiliki tim yang bagus... Cukup bicara soal Inter sekarang! (tertawa) Saya berharap Milan mencapai final Liga Champions secepat mungkin."

Ia pun menyatakan kekagumannya pada gaya menyerang pelatih Ruben Amorim, dan berkata: "Sekarang semua orang berharap ia mengembalikan Milan ke Liga Champions, dan mungkin memenangkan liga. Namun, adil untuk memberinya sedikit waktu karena ia baru saja datang; untuk memahami kesulitan di Liga Italia. Tetapi saya punya firasat bahwa Amorim akan tampil baik tahun ini dan akan membahagiakan para suporter."