Pujian untuk Slot atas cara dia menyikapi kematian tragis Jota

Andy Robertson dalam The Overlap berbicara sangat terbuka tentang musim sulit yang dijalani Liverpool pada musim lalu. Meninggalnya Diogo Jota memberi dampak yang sangat besar, demikian dijelaskan bek yang telah pindah ke Tottenham Hotspur itu.

"Musim lalu kami kehilangan api dan keyakinan," keluh bek kiri itu, yang dua kali menjadi juara bersama Liverpool dan menjuarai Liga Champions. "Kami berpikir: memangnya apa pentingnya? Apalagi ketika Anda melihat apa yang dialami keluarga Diogo. Ketika Anda melihat anak-anaknya. Kami sedang berduka, karena dia adalah teman kami."

Robertson juga menilai para pemain baru datang dalam situasi yang sangat sulit. Liverpool mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk, antara lain, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Alexander Isak, tetapi mempertahankan gelar liga tidak pernah benar-benar memungkinkan.

"Saya merasa bersalah kepada para pemain baru. Mereka datang ke klub yang hatinya telah hancur. Dengan nilai transfer yang besar, para pemain ini pindah ke Liverpool. Tetapi butuh waktu berbulan-bulan sebelum mereka menemukan tempat mereka di sini, karena pada saat itu kami benar-benar tidak peduli pada sepakbola. Itulah kenyataannya," kenang Robertson yang sudah hengkang itu tentang satu tahun yang sangat sulit.

Robertson sangat akrab dengan Jota. "Pada pekan sebelum dia meninggal, saya berada di pernikahannya. Itu adalah salah satu hal tersulit yang akan pernah Anda alami: melihatnya pada hari paling bahagia dalam hidupnya, lalu pada pekan berikutnya melihat keluarganya hancur berkeping-keping."

Menurut bek kiri Skotlandia itu, Arne Slot menangani seluruh situasi ini dengan sangat baik. "Kami banyak berbicara. Sang manajer benar-benar sangat baik, sejujurnya. Persiapan pramusim kami sebenarnya tidak terlalu berarti, karena Arne berkata: jika kamu tidak ingin berlatih, maka kamu tidak perlu berlatih. Itulah sikapnya selama pramusim."

"Kami punya seorang psikolog yang memang sudah bekerja di klub. Dia membentuk kelompok-kelompok tempat Anda bisa minum secangkir kopi dan berbicara. Kami cukup sering melakukannya, dan saya pikir itu membantu," kata Robertson.