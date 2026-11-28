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Mohamed Salah tampil impresif saat Trabzonspor menaklukkan CSKA Sofia 2-1 pada Kamis lalu di ajang Liga Europa. Ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga berkontribusi langsung membalikkan ketertinggalan timnya menjadi kemenangan tandang yang berharga.

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Situs resmi Ballon d'Or memuji penampilan Salah dan menulis: "Penampilan ini mencerminkan bahwa penyerang asal Mesir tersebut telah menemukan kembali sebagian performa terbaiknya, setelah melewati periode ketika kontribusinya menurun. Salah, yang enam kali masuk nominasi Ballon d'Or dan menempati peringkat keempat pada edisi 2025, tampaknya sedang dalam jalur untuk memulihkan ketajamannya di lini serang".

Situs tersebut melanjutkan: "Trabzonspor mengandalkan bintang asal Mesirnya untuk meraih kemenangan penting atas CSKA Sofia di Liga Europa, setelah tim Turki itu sempat tertinggal sebelum berhasil bangkit pada babak kedua. Salah menjadi aktor utama di balik perubahan tersebut. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-69, lalu memberikan assist pada masa injury time, sehingga terlibat dalam kedua gol timnya dan memastikan kemenangan 2-1.

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Situs itu menambahkan: "Di Liga Europa, Trabzonspor mengandalkan sang bintang untuk meraih kemenangan krusial atas CSKA Sofia. Setelah tertinggal dalam pertandingan, tim Turki itu menemukan jalan untuk membalikkan keadaan berkat penampilan gemilang Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu menyamakan kedudukan pada menit ke-69, sebelum menciptakan gol pada masa injury time. Keterlibatannya dalam kedua gol tersebut berperan menentukan dalam kemenangan 2-1. Penampilan ini menegaskan betapa pentingnya Salah bagi lini serang Trabzonspor".

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Situs Ballon d'Or menilai bahwa persinggahan di Trabzon merupakan "awal baru bagi Salah setelah beberapa musim luar biasa bersama Liverpool, tempat ia mengukuhkan diri sebagai salah satu penyerang terbaik di sepak bola Eropa".

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Situs itu melanjutkan: "Salah melewati masa sulit, ketika ketajaman dan inkonsistensi performanya memunculkan banyak pertanyaan, sesuatu yang menyimpang dari standar yang biasa disaksikan para pendukungnya. Karena itu, kepindahannya ke klub baru menandai babak baru dalam kariernya. Dengan bergabung bersama Trabzonspor, Sang Firaun memilih menjalani tantangan baru dan kembali memegang peran sentral dalam sebuah proyek olahraga yang ambisius".

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Di bawah subjudul (Sang Firaun Kembali ke Singgasananya), situs itu menambahkan: "Kemenangan atas CSKA Sofia menggambarkan kebangkitan kuat Mohamed Salah. Setelah tampil lebih menentukan, berpengaruh, dan berani, bintang asal Mesir itu tampaknya kembali menemukan kepercayaan diri yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Setelah mengukir sejarah bersama Liverpool dan dalam sepak bola Mesir, Sang Firaun kini menulis babak baru kariernya di Turki. Satu hal yang pasti: ia bertekad untuk terus menjadi sorotan utama pemberitaan".

17 kontribusi dalam 18 laga, catatan yang mengesankan

Menurut situs asal Turki 61saat, kapten tim nasional Mesir berusia 34 tahun itu, yang menandatangani kontrak dua tahun bersama Trabzonspor pada 6 Agustus lalu, telah mencetak 12 gol dan memberikan 5 assist dalam 18 pertandingan resmi bersama klub Turki tersebut.

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Salah mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan Liga Super Turki, sementara di Liga Konferensi Eropa ia mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan.

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