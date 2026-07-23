PSV tiba-tiba membawa kabar besar tentang Mauro Júnior

Mauro Júnior adalah kapten baru PSV, demikian diumumkan klub melalui kanal resmi. “Seorang Brasil dengan hati merah-putih, kini kapten kami”, tulis klub asal Brabant tersebut.

Sebenarnya Jerdy Schouten adalah kapten pilihan Peter Bosz di PSV, tetapi gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek itu mengalami cedera ligamen lutut dan untuk sementara belum diharapkan kembali.

Karena itu, Mauro Junior kini menjadi sosok yang akan mengenakan ban kapten dalam beberapa bulan ke depan. Bek kiri yang juga bisa bermain di lini tengah itu akan mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya dalam duel memperebutkan Johan Cruijff Schaal melawan AZ.

Saat ini PSV sedang berupaya membuka kembali dan memperpanjang kontrak Mauro Junior. Dalam kontraknya saat ini terdapat klausul pelepasan sebesar 12 juta euro dan PSV ingin menghapusnya.

Sebelumnya, Fenerbahçe dan FC Porto sudah menunjukkan minat besar terhadap jasa Mauro. Klub yang disebut terakhir bahkan nyaris mencapai kesepakatan bulan lalu.

Karena itu, petinggi PSV khawatir akan terjadi kepergian sang pemain dan siap melangkah jauh untuk menghapus klausul tersebut dari kontraknya. Manajemen Mauro terbuka untuk itu, tetapi menginginkan kompensasi.

Minggu lalu, Rik Elfrink menyebut soal “jumlah yang besar”. Kini menjadi pertanyaan sejauh mana klub asal Eindhoven itu akan menyetujuinya. “PSV cukup bersedia mengikuti itu sebagian, tetapi tetap dengan kadar kewajaran dan kepatutan tertentu.”