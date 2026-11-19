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PSV belum menyerah dalam upaya merekrut Kevin De Bruyne, menurut laporan Nicolo Schira. Jurnalis transfer asal Italia itu menjadi orang pertama yang melaporkan ketertarikan PSV kepada gelandang Belgia tersebut pekan lalu.

Klub asal Eindhoven itu telah mengajukan tawaran senilai dua juta euro pada awal pekan ini, tetapi Napoli langsung menolaknya.

Napoli, yang mengikat De Bruyne dengan kontrak hingga musim panas mendatang, meminta tujuh hingga delapan juta euro untuk sang pemain.

PSV tidak bersedia membayar jumlah tersebut, tetapi belum menyerah mengejar De Bruyne. Klub itu akan mengajukan tawaran baru kepada Napoli pada Jumat.

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Menurut De Telegraaf, menjembatani selisih antara dua dan tujuh juta euro akan sulit, tetapi PSV tetap akan mencobanya. De Bruyne masih menjadi target utama klub pada bursa transfer musim dingin, menurut Schira.

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De Bruyne sendiri sangat ingin bergabung dengan PSV. Pengatur serangan berusia 35 tahun itu sudah menyepakati kontrak dua tahun dengan juara Belanda tersebut.

De Bruyne bermain untuk Napoli sejak musim panas 2025. Klub Italia itu merekrut sang gelandang dari Manchester City tanpa biaya transfer, tetapi tetap membayarnya jutaan euro dalam bentuk gaji dan bonus penandatanganan kontrak.

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Sejak bergabung, pemain Belgia itu telah tampil 36 kali untuk Napoli. Dalam penampilan tersebut, ia mencetak sembilan gol dan menyumbang enam assist.