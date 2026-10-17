PSV akan menghadapi ADO Den Haag pada Sabtu siang dengan susunan lini serang yang berubah. Pelatih Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemainnya untuk laga melawan tim papan bawah itu dan, antara lain, memilih Ayoni Santos untuk menjalani debut sebagai starter. Ruben van Bommel bahkan sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Di bawah mistar, Matej Kovar kembali mendapat kepercayaan dari Bosz. Lini belakang diisi Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic, yang juga sama-sama menjadi starter saat menghadapi Leipzig pada Rabu.

Di lini tengah, Bosz memilih Mauro, Sano, dan Guus Til. Dengan demikian, lini tersebut tidak berubah dari pertandingan Liga Champions pada Rabu, ketika PSV kalah 1-0 dari Leipzig.

Di lini depan, ada sejumlah perubahan dalam susunan pemain tim asal Eindhoven itu. Dennis Man dan Ayoni Santos menjadi starter, sementara Sven Mijnans juga mempertahankan tempatnya di susunan pemain utama. Pilihan Bosz terhadap Santos paling menarik perhatian.

Penyerang itu akan menjalani debut sebagai starter untuk PSV saat menghadapi ADO Den Haag. Santos mengisi posisi salah satu dari dua penyerang yang masih berada di lapangan sejak peluit pertama saat menghadapi Leipzig pada Rabu.

Ruben van Bommel menjadi pemain PSV yang paling mencolok ketidakhadirannya. Penyerang itu tidak masuk dalam skuad pertandingan pilihan Bosz.

Ivan Perisic, yang masih menjadi starter pada Rabu, kali ini harus puas duduk di bangku cadangan. Dengan demikian, Bosz membuat dua perubahan dari laga yang berakhir dengan kekalahan melawan Leipzig.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.