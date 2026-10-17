PSV tanpa dua pemain bintang saat menghadapi ADO dan menurunkan pemain debutan sebagai starter

PSV akan menurunkan lini serang yang berbeda saat menghadapi ADO Den Haag pada Sabtu siang. Pelatih Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemainnya untuk laga melawan tim papan bawah tersebut dan memilih Ayoni Santos sebagai starter untuk pertama kalinya. Ruben van Bommel sama sekali tidak masuk skuad pertandingan, sementara Ivan Perisic duduk di bangku cadangan.

Di bawah mistar, Bosz kembali memercayai Kovar. Lini belakang diisi Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic, yang juga sama-sama menjadi starter saat menghadapi Leipzig pada Rabu.

Di lini tengah, Bosz memilih Mauro, Sano, dan Guus Til. Dengan demikian, lini tengah PSV tidak berubah dari pertandingan Liga Champions pada Rabu, ketika mereka kalah 1-0 dari Leipzig.

Di lini depan, PSV melakukan sejumlah perubahan: Dennis Man dan Ayoni Santos menjadi starter, sementara Sven Mijnans mempertahankan tempatnya di susunan awal. Pilihan Bosz untuk menurunkan Santos paling mencuri perhatian.

Pasalnya, laga melawan ADO Den Haag menjadi kesempatan pertama bagi penyerang itu untuk tampil sebagai starter bersama PSV. Van Bommel menjadi pemain yang paling mencolok absennya dari PSV. Penyerang bintang itu bahkan tidak masuk skuad pertandingan pilihan Bosz. Ivan Perisic, yang masih menjadi starter pada Rabu, kali ini harus puas duduk di bangku cadangan. Dengan demikian, Bosz membuat dua perubahan dari laga melawan Leipzig yang berakhir dengan kekalahan.

Susunan pemain ADO Den Haag: belum diketahui.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.