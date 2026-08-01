PSV masih terlihat sangat tenang di bursa transfer, tetapi di balik layar tetap ada pekerjaan untuk mendatangkan sejumlah penguatan yang dibutuhkan. Klub asal Eindhoven itu membidik tiga target utama, menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad.

Direktur teknik Earnest Stewart masih ingin mendatangkan seorang bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan pada musim panas ini. Tiga nama disebut masuk radar secara serius.

Menurut Elfrink, upaya untuk mendatangkan Lutsharel Geertruida sudah dikerjakan ‘selama beberapa pekan’. Kini, PSV sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek multifungsi tersebut, tetapi Feyenoord juga ingin membujuk Geertruida agar pindah. Sementara itu, RB Leipzig meminta biaya transfer sebesar 20 juta euro.

Filip Kostic juga berada di daftar teratas keinginan PSV. Pemain sayap kiri itu berstatus bebas transfer sejak hengkang dari Juventus, tetapi memiliki beberapa opsi. AEK Athena, misalnya, telah menawarkan kontrak kepada pemain Serbia tersebut.

Penguatan ideal di lini tengah PSV disebut seharusnya adalah Kodai Sano. Gelandang NEC itu sendiri sangat ingin mengambil langkah tersebut, dan agen José Fortez Rodriguez juga bersikap positif, tetapi kabarnya harga yang diminta berada di kisaran 18 juta euro. PSV masih menganggap itu terlalu mahal.

Untuk sementara, transfer-transfer itu belum terlalu mendesak, karena pemain-pemain kunci seperti Mauro Júnior, Joey Veerman, dan Sergiño Dest masih belum menemukan klub baru. Mauro bahkan mengumumkan dalam konferensi pers pada Jumat bahwa ia ‘pasti’ bertahan di PSV. Sampai Jerdy Schouten pulih dari cedera lututnya, pemain Brasil itu akan menjadi kapten.

Veerman dan Dest boleh pergi masing-masing dengan nilai 20 juta dan 23 juta euro, tetapi belum ada pergerakan terkait duo tersebut. Untuk saat ini, situasinya masih harus ditunggu. “Mereka adalah pemain yang ingin melangkah ke luar negeri, tetapi jika mereka bertahan lebih lama, tentu mereka juga tidak akan menjadi masalah,” kata Elfrink.