PSV 'sangat tertarik' pada pemain senilai 4 juta yang menolak Ajax

PSV mengalihkan perhatiannya kepada Moncef Zekri dari KV Mechelen. Menurut Het Nieuwsblad, klub asal Eindhoven itu ‘sangat tertarik’ kepada bek berusia tujuh belas tahun tersebut, yang dianggap sebagai salah satu talenta terbesar klub Belgia itu.

Zekri lahir di Brussel, tetapi bermain untuk Maroko di level junior. Bek tersebut lebih suka bermain sebagai bek kiri dan sudah tampil dalam 21 pertandingan bersama tim utama Mechelen.

Ketertarikan PSV bukanlah minat asing pertama untuk Zekri. Musim panas lalu, Inter juga sempat dikaitkan dengannya, sementara sang bek sebelumnya mendapat kesempatan untuk pindah ke Ajax.

Zekri sendiri mengonfirmasi pada Desember 2025 bahwa ia telah menolak tawaran dari klub Amsterdam tersebut. "Tentu saja sulit untuk mengatakan tidak kepada tim seperti Ajax, tetapi saya merasa pelatih di Mechelen percaya kepada saya," jelas Zekri pada Desember kepada Transfermarkt. "Lebih baik bermain sepak bola profesional di Mechelen daripada bermain sepak bola junior di Ajax."

PSV kini berharap tetap bisa memboyong pemain internasional junior Maroko itu ke Eredivisie VriendenLoterij, tetapi tampaknya tidak berada di posisi terdepan. Saat ini, Sporting CP justru dianggap sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Zekri. Klub top Portugal itu sudah cukup lama memantau sang bek kiri dan menurut Het Nieuwsblad, potensi transfer tersebut kini telah ‘berkembang pesat’.

Sporting kabarnya sudah mengajukan tawaran sebesar 3,5 juta euro. Namun, belum pasti apakah KV Mechelen bersedia melepas talenta berusia tujuh belas tahun itu dengan nominal tersebut, sementara menurut Transfermarkt nilainya mencapai empat juta euro.

Zekri masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.