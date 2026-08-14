PSV pada bursa transfer musim panas ini untuk keempat kalinya melihat sebuah transfer gagal pada fase akhir. Couhaib Driouech sempat tampak akan pindah ke Rangers FC dengan nilai delapan juta euro, tetapi klub Skotlandia itu tetap membatalkan kesepakatan setelah tes medis.

Driouech sudah berada selama tiga hari di Glasgow untuk menuntaskan transfernya, sebelum PSV mendapat kabar bahwa kepindahan itu tidak jadi terlaksana. “Lalu pagi ini kami mendapat kabar bahwa itu tidak jadi. Saya tidak mengerti alasannya,” ujar direktur urusan sepakbola Earnest Stewart kepada De Telegraaf.

Perdebatan berkisar pada kesiapan bermain Driouech, yang sedang memulihkan diri dari cedera paha atas. Rangers memperkirakan penyerang itu masih membutuhkan empat hingga enam pekan, sementara PSV yakin ia bisa kembali jauh lebih cepat.

“Menurut perkiraan kami, dia sudah sangat dekat dengan comeback. Jika pekan ini dia bisa terus berlatih, mungkin bahkan sudah pekan depan,” kata Stewart. “Yang tidak saya pahami adalah Anda merekrut seorang pemain untuk empat tahun, lalu membiarkan itu gagal hanya karena kesiapan bermainnya dalam beberapa pekan pertama.”

Transfer Ricardo Pepi ke Fulham, Armando Obispo ke RC Lens, dan Adamo Nagalo ke FK Corum juga gagal terwujud pada tahap akhir musim panas ini. Akibatnya, PSV kehilangan potensi pemasukan transfer sekitar 55 juta euro secara total.

Menurut Stewart, setelah tes medis kini semakin sering muncul poin-poin perdebatan baru. “Saya hampir menyebutnya sebagai hal yang lumrah. Anda melihat bahwa di dunia sepakbola, ini semakin sering masih digunakan untuk sesuatu,” ujar sang petinggi.

Bagi Driouech, transfer yang gagal ini sangat terpukul. “Dia cukup terguncang karena itu. Ini kekecewaan yang sangat, sangat besar. Kami mendapatkan kembali seorang pemain yang frustrasi dan itu tidak menyenangkan.”