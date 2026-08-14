PSV untuk sementara waktu kembali tidak bisa mengandalkan Alassane Pléa. Penyerang berusia 33 tahun itu mengalami cedera saat latihan pada Jumat dan diperkirakan setidaknya akan menepi hingga akhir September karena cedera baru.

Bagi Pléa, ini kembali menjadi kemunduran besar setelah sepanjang tahun lalu ia juga harus menjalani pemulihan dalam waktu lama. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera lutut serius pada Agustus musim lalu saat pertandingan melawan FC Twente dan kemudian melihat hampir seluruh tahunnya berantakan.

Cedera baru ini sama sekali tidak berkaitan dengan lutut yang memberi Pléa begitu banyak masalah musim lalu. Pléa justru perlahan tapi pasti sedang berada di jalur kembali, tetapi kini ia harus kembali menjalani proses rehabilitasi.

Sang penyerang berpengalaman sendiri menolak untuk menyerah. "Saya tetap siap berjuang dan akan melakukan segalanya untuk bisa kembali secepat mungkin," tegasnya pada Jumat. "Ini bukan soal seberapa sering Anda jatuh, melainkan seberapa sering Anda bangkit lagi."

Pléa masih terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2028 dan musim ini seharusnya bersaing dengan Ricardo Pepi untuk posisi ujung tombak. Dengan adanya Guus Til, PSV masih memiliki alternatif untuk posisi penyerang tengah. Selain itu, di Jong PSV juga ada dua penyerang tengah muda, Austyn Jones dan Keziah Oteng-Mensah, yang sewaktu-waktu bisa menjadi opsi.

Cedera baru Pléa tampaknya, menurut Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad , memaksa PSV untuk bergerak di bursa transfer, setelah klub Eindhoven itu kembali kehilangan seorang striker. Tahun lalu, Myron Boadu didatangkan pada saat-saat terakhir setelah Pléa mengalami cedera, tetapi PSV pada akhirnya memutuskan bulan lalu untuk tidak melanjutkan kerja sama dengannya dan Boadu berstatus bebas transfer sejak 1 Juli 2026.

PSV sebelumnya juga sudah bergerak untuk Mikkel Bro Hansen yang berusia 17 tahun dari Bodø/Glimt. Striker asal Denmark itu, menurut ED, ingin pindah ke Eindhoven, tetapi PSV masih belum mencapai kesepakatan dengan klub Norwegia tersebut, yang meminta banyak juta euro untuk talenta itu.