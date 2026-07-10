PSV menerima tawaran untuk bek tengahnya dan bersedia melepasnya

PSV sedang melakukan negosiasi dengan RC Lens terkait transfer Armando Obispo, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad.

Pengamat PSV tersebut melaporkan pada Jumat pagi bahwa juara Belanda tersebut saat ini sedang ‘berunding’ dengan Lens mengenai nilai transfer. Klub Prancis tersebut dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk sang bek.

Besaran tawaran tersebut (belum) diketahui. Pemain internasional Curaçao ini hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Eindhoven dan, menurut Transfermarkt, bernilai empat juta euro.

Obispo menempuh pendidikan di akademi PSV dan telah bermain di Eindhoven sepanjang kariernya, kecuali selama satu tahun saat dipinjamkan ke Vitesse.

Bek berusia 27 tahun ini telah tampil sebanyak 130 kali untuk PSV. Ia berhasil mencetak tujuh gol dan memberikan dua assist.

Bersama klubnya, ia berhasil empat kali menjadi juara Belanda. Dua kali ia mengangkat trofi Eurojackpot KNVB Beker dan tiga kali mengangkat trofi Johan Cruijff Schaal.

Bersama Lens, ia akan bermain di Liga Champions musim depan. Klub tersebut finis di posisi kedua Ligue 1 tahun lalu, tertinggal enam poin dari Paris Saint-Germain.