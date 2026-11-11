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PSV telah melakukan pendekatan kepada Kevin De Bruyne. Hal itu dilaporkan jurnalis Italia Nicolò Schira melalui X pada Rabu. Rumor mengenai kemungkinan gelandang Belgia itu meninggalkan Napoli lebih awal sudah beredar sejak beberapa waktu lalu.

Jurnalis Mounir Boualin juga melaporkan bahwa PSV tengah berbicara dengan De Bruyne dan, menurut sumbernya, pembicaraan tersebut berjalan baik.

Sejauh ini, klub asal Eindhoven itu tampaknya menjadi pihak yang paling serius mengupayakan gelandang yang terikat kontrak dengan Napoli hingga pertengahan 2027 tersebut. Kontraknya di klub besar itu juga memuat opsi perpanjangan satu musim.

De Bruyne bisa meninggalkan Napoli setelah baru satu setengah tahun. Ia bergabung dengan klub Italia selatan itu setelah menjalani sepuluh musim yang sangat sukses bersama Manchester City. Everton juga dikaitkan dengan gelandang pengatur serangan berusia 35 tahun tersebut.

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Pemain berpengalaman itu telah mencatat 36 penampilan bersama Napoli, dengan torehan sembilan gol dan enam assist. Musim ini, De Bruyne telah mencetak empat gol di Serie A. Di Liga Champions, ia belum mencetak gol.

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Di tim nasional Belgia, De Bruyne bekerja bersama Mark van Bommel, yang sangat sukses sebagai pemain di PSV sebelum kembali sebagai pelatih. Gelandang itu telah mengoleksi 127 penampilan bersama timnas.

De Bruyne, yang dikaitkan dengan PSV, menghadapi klub asal Eindhoven itu di Liga Champions musim lalu. Kala itu, Peter Bosz melontarkan pujian kepada gelandang pengatur serangan dengan kemampuan menendang bola yang apik tersebut.

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"Saya menganggapnya salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa. Ia mungkin tidak terlalu mencolok dibandingkan Messi atau Ronaldo, tetapi ia pemain yang luar biasa. Sampai sekarang pun begitu. Dengan teknik menendang dan visinya, De Bruyne sangat berharga," ujar pelatih PSV itu.

De Bruyne menyayangkan keharusannya meninggalkan Manchester City pada 2025. "Sejujurnya, saya masih berpikir bisa tampil di level ini, seperti yang saya tunjukkan sekarang, tetapi saya mengerti bahwa klub harus mengambil keputusan."