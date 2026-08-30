PSV telah mengambil langkah penting dalam perburuan Ayoni Santos. Klub asal Eindhoven itu telah mencapai kesepakatan secara garis besar dengan Sparta Rotterdam mengenai transfer penyerang 21 tahun tersebut, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad.

Nilai transfer ini berkisar sekitar lima juta euro. PSV kini hanya perlu mencapai kesepakatan personal final dengan Santos sebelum transfer tersebut bisa benar-benar dirampungkan.

Sang juara liga sebelumnya sudah secara resmi mendekati Sparta untuk Santos pada awal pekan ini, tetapi melihat tawaran pertama senilai beberapa juta euro ditolak. Klub Rotterdam itu meminta nominal sekitar 5 hingga 5,5 juta euro untuk sang penyerang, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Het Kasteel.

Santos dianggap di Eindhoven sebagai kandidat impian untuk memperkuat lini serang. Pemain internasional tunggal Cape Verde itu bisa dimainkan baik dari sisi kiri maupun di posisi belakang penyerang tengah.

PSV secara serius mencari penyerang baru setelah Couhaib Driouech hengkang ke Celta de Vigo pada pekan ini. Santos sejauh ini sudah mencatatkan 32 pertandingan resmi untuk tim utama Sparta dan sebelumnya juga menimba ilmu di akademi klub Rotterdam tersebut.

Sang penyerang baru-baru ini juga tampil mengesankan dalam laga Eredivisie melawan FC Utrecht, yang berakhir imbang 3-3. Santos menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan itu lewat sejumlah aksi individu.

PSV memiliki waktu hingga Selasa, 2 September pukul 23.59 untuk merampungkan transfer ini secara resmi. Klub asal Eindhoven itu tahu dari pengalaman bahwa negosiasi dengan Sparta tidak selalu berujung pada transfer, setelah kedua klub tahun lalu gagal mencapai kesepakatan soal Marvin Young.

Selain Santos, PSV juga telah mencapai kesepakatan dengan NEC untuk Sami Ouaissa, yang akan datang dengan nilai sekitar sembilan juta euro. Pada saat yang sama, Joël van den Berg dan Esmir Bajraktarevic juga masih bisa hengkang dari PSV.