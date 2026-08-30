PSV mencapai kesepakatan dan melepas pemain yang ingin hengkang seharga empat juta euro

PSV telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Celtic mengenai transfer Joël van den Berg, lapor Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad. Gelandang itu akan menghasilkan 'sekitar empat juta euro' bagi PSV.

Van den Berg yang berusia 19 tahun menimba ilmu di akademi Ajax dan Vitesse, sebelum pada 2023 pindah ke PSV. Di sana, ia bermain untuk tim U-18, U-19, dan Jong PSV.

Van den Berg ikut ambil bagian dalam pramusim bersama tim utama PSV dan pelatih Peter Bosz juga memberinya menit bermain dalam laga-laga uji coba, tetapi ia belum sempat melakoni debut resmi di tim utama.

Bersama Jong PSV, Van den Berg tampil 39 kali. Dengan sebelas gol dan empat assist, gelandang 'box-to-box' itu juga memberi kontribusi ofensif yang kuat di tim cadangan milik juara bertahan liga tersebut.

"Pemain PSV itu akan langsung memburu menit bermain di tim utama Celtic, sesuatu yang saat ini tampak sulit diraih di PSV", demikian Elfrink menjelaskan transfer tersebut. "Van den Berg yang kuat secara fisik memang merupakan salah satu pemain terbaik di Jong PSV, tetapi di PSV 1 ia masih belum masuk dalam gambaran."

Van den Berg sangat ingin pindah ke Scottish Premiership, tempat ia merasa bisa memaksimalkan kualitasnya. PSV sebenarnya tidak harus melepasnya, tetapi melalui kesepakatan bersama diputuskan untuk bekerja sama dan mengantongi biaya transfer.

Van den Berg jelas bukan pemain Jong PSV pertama yang hengkang musim panas ini. Jordy Bawuah pekan ini pindah ke FC Twente dan Sami Bouhoudane memilih SC Cambuur. Selain itu, Sol Sidibé juga berpeluang hijrah ke KV Mechelen sebelum tenggat waktu transfer.