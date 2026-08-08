PSV kehilangan poin dengan cara yang menyakitkan saat menghadapi Fortuna Sittard dalam laga liga pertama musim ini di VriendenLoterij Eredivisie. Tim asal Eindhoven itu membalikkan ketertinggalan 0-1 setelah jeda lewat Ryan Flamingo dan Noah Fernandez yang baru berusia 18 tahun, tetapi Édouard Michut memastikan skor 2-2 pada menit ke-92 lewat tembakan spektakuler.

Pelatih Peter Bosz melakukan lima perubahan dibanding laga yang berakhir dengan kekalahan 0-4 dalam perebutan Johan Cruyff Schaal melawan AZ. Paul Wanner menggantikan Joey Veerman yang terkena skorsing, Mauro Júnior dan Armando Obispo masuk ke lini pertahanan, sementara di depan Ivan Perisic dan Ruben van Bommel bermain bersama Ricardo Pepi. Pelatih Fortuna, Danny Buijs, memilih formasi 3-4-3 dengan Mohamed Ihattaren dan Romeny di belakang Lequincio Zeefuik.

Fortuna langsung menunjukkan ancamannya dan sempat mengira sudah unggul setelah enam menit, tetapi Romeny berada dalam posisi offside. Semenit kemudian, Ihattaren memaksa kiper Matej Kovar melakukan penyelamatan. Pada menit ke-17, penjaga gawang PSV itu kembali harus bekerja saat menghadapi percobaan sang penyerang.

PSV menguasai bola cukup banyak, tetapi nyaris tak mampu membongkar permainan Fortuna. Wanner melepaskan tembakan melambung, Guus Til mengarahkan bola jauh ke samping dari posisi sulit, dan setelah lebih dari setengah jam Van Bommel menanduk sepak pojok Perisic dengan berbahaya ke arah gawang, tetapi Mattijs Branderhorst menepis bola ke atas mistar.

Tepat sebelum turun minum, Fortuna akhirnya mencetak gol. Flamingo menanduk bola terlalu pelan ke arah Kovar pada menit ke-42, lalu Romeny menyambarnya dengan baik dan melewati sang kiper untuk membuat skor menjadi 0-1. PSV tetap masuk ke ruang ganti dalam keadaan tertinggal meski menguasai 80 persen bola dan melepaskan sepuluh percobaan ke gawang.

Bosz langsung bereaksi dan mengganti Van Bommel dengan Amir Bouhamdi. Sepuluh menit setelah jeda, PSV menyamakan kedudukan ketika Perisic mengirim sepak pojok ke depan gawang dan Flamingo menanduk bola masuk. Branderhorst sempat memprotes karena Wanner sedikit menahan lawan, tetapi gol 1-1 tetap disahkan.

Zeefuik kemudian harus keluar karena cedera otot, setelah itu Bosz memasukkan Alassane Pléa dan Dennis Man sebagai tambahan tenaga menyerang menggantikan Til dan Sven Mijnans. Meski begitu, Ihattaren kembali mendapat peluang, tetapi Kovar juga menggagalkan tembakan ketiganya pada malam itu.

Fortuna cukup rapat menjaga pertahanannya, tetapi empat menit kemudian gol 2-1 akhirnya lahir dari serangan balik PSV. Wanner menemukan Pléa, yang kontrol buruknya justru membuat bola jatuh ke kaki Fernandez yang maju menyerang. Bek kiri 18 tahun itu tetap tenang dan menaklukkan Branderhorst dengan cungkilan yang elegan.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan. Pada menit kedua injury time, pemain pengganti Michut melepaskan tembakan luar biasa dari luar kotak penalti ke arah sudut atas gawang. Bola sempat berubah arah setelah mengenai kepala Perisic dan masuk ke belakang Kovar, sehingga Fortuna akhirnya membuat skor menjadi 2-2 jauh di masa injury time.