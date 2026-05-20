PSV akan memperpanjang kontrak Amir Bouhamdi, demikian dilaporkan oleh Eindhovens Dagblad. Penyerang berusia 17 tahun ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028, namun kontraknya kemungkinan akan diperpanjang beberapa tahun lagi.

Penyerang ini berhasil tampil mengesankan terutama di UEFA Youth League, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam empat pertandingan. Para talenta PSV berhasil lolos dari fase grup, namun tersingkir di babak penyisihan setelah adu penalti melawan Chelsea.

Selain itu, sejak jeda musim dingin, Bouhamdi secara rutin tampil untuk Jong PSV di Keuken Kampioen Divisie. Dalam sepuluh pertandingan, ia berhasil mencetak satu gol dan juga memberikan dua assist.

Media regional melaporkan bahwa Bouhamdi menarik minat serius dari klub-klub top internasional dan kemungkinan ada pesaing yang mengincar.

Menurut Rik Elfrink, ada antusiasme yang besar seputar penyerang berbakat ini dan PSV ingin memastikan mereka dapat menikmati kehadiran pemain yang bergabung dari akademi Roda JC pada musim 2017/18 ini dalam waktu yang lama.

Berkat perkembangan pesatnya, Bouhamdi juga berhasil mendapatkan tempat di tim utama PSV awal tahun ini. Diperkirakan PSV ingin mengikatnya dengan kontrak berdurasi beberapa tahun, maksimal lima tahun, saat ia mencapai usia 18 tahun. Saat ini hal itu belum bisa dilakukan, karena sebagai pemain di bawah umur, ia hanya bisa menandatangani kontrak maksimal tiga tahun.