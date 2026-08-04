Filip Kostic akan menjalani tes medis di Eindhoven pada Rabu, demikian dilaporkan Mounir Boualin dan Rik Elfrink. Pemain asal Serbia itu datang dengan status bebas transfer.

PSV sudah lebih lama berupaya mendatangkan pemain berkaki kiri itu, yang sejak bulan lalu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Juventus.

Klub asal Eindhoven itu untuk waktu yang lama bersaing dengan AEK Athena demi mendapatkan tanda tangan mantan pemain, antara lain, FC Groningen tersebut, dan kini keluar sebagai pemenang.

Kostic harus memperkuat posisi bek kiri di Eindhoven. Ia adalah pengganti Anass Salah-Eddine, yang ingin mencoba peruntungannya di AS Roma, klub yang meminjamkannya.

Sebelumnya pada Selasa, Voetbalzone, Boualin, dan Elfrink juga melaporkan bahwa Kodai Sano akan menjalani tes medis pada Rabu.

Pemain Jepang itu telah berpamitan dengan rekan-rekan setimnya di NEC di Athena dan masih akan terbang ke Eindhoven pada Selasa malam untuk menuntaskan transfernya.

Sebelumnya pada periode transfer ini, PSV membeli Sven Mijnans. Gelandang itu didatangkan dari AZ seharga tiga belas juta euro