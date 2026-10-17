PSV menelan kekalahan mengejutkan saat bertandang ke markas ADO Den Haag pada Sabtu sore. Tim asuhan Peter Bosz sempat unggul lewat gol Sven Mijnans, yang kemudian mendapat kartu merah pada babak pertama setelah menerima dua kartu kuning. ADO lantas bangkit, dan pemain pengganti Matej Sin menjadi penentu kemenangan lewat sundulan pada menit ke-93: 2-1.

Bosz kembali harus memutar otak untuk menyusun tim akibat banyaknya pemain yang cedera. Ayoni Santos, 21 tahun, mendapat kesempatan pertama tampil sebagai starter untuk PSV di posisi sayap kiri, sementara Dennis Man, yang tampil mengecewakan, kembali bermain untuk pertama kalinya sejak 23 Agustus. ADO menggunakan formasi dengan lima bek dan, hingga kartu merah terjadi, lebih banyak bertahan.

PSV mengambil inisiatif sejak peluit pertama dan menekan ADO jauh ke wilayah pertahanannya sendiri. Tim tamu mendapat beberapa peluang kecil melalui Mijnans dan Man sebelum mencetak gol pada menit ke-21. Guus Til mengirim umpan silang keras dari sisi kanan, lalu Mijnans melepaskan tembakan langsung yang sangat apik saat bola memantul dan mengarah ke pojok atas gawang: 0-1.

Meski tertinggal, ADO tidak menyerah begitu saja dan juga menciptakan peluang. Seusai sepak pojok, Pascal Mulder memaksa kiper Matej Kovár melakukan penyelamatan refleks yang apik. Tak lama kemudian, Jan Zamburek melepaskan tembakan yang melambung tipis setelah menerima umpan dari Kilo. PSV lalu mendapat pukulan ketika Til tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah terjatuh dengan punggung dan lehernya membentur tanah. Ia digantikan Mikkel Bro Hansen pada menit ke-40.

Masalah Bosz bertambah besar menjelang turun minum akibat tindakan Mijnans yang tidak perlu. Pencetak gol itu sebelumnya menerima kartu kuning karena menarik kaus Matteo Waem, lalu mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-43 setelah terlambat melakukan tekel terhadap Mulder. ADO langsung meningkatkan tekanan dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Rottier, tetapi Kovár menggagalkannya dengan penyelamatan refleks. Setelah itu, hakim garis juga mengangkat bendera tanda offside.

Selepas jeda, Bosz melakukan perubahan dengan menarik Man dan memasukkan Ryan Flamingo, sementara ADO memulai babak kedua dengan tiga pemain baru. Tuan rumah gencar mencari gol penyama kedudukan dan upaya menyerang mereka membuahkan hasil pada menit ke-56. Kilo melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola mengenai tumit Mauro Júnior sebelum, dengan sedikit keberuntungan, masuk ke pojok gawang: 1-1.

Gol penyama kedudukan itu tampak menambah kepercayaan diri ADO. Tak lama kemudian, Bal mendapat peluang untuk membawa timnya unggul. Penyerang itu menyundul bola melewati mistar setelah menerima umpan bagus dari Kilo, padahal Rottier yang berdiri bebas tampak menjadi pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, PSV nyaris kembali unggul ketika pemain pengganti Amir Bouhamdi melepaskan tembakan jarak jauh yang membentur mistar setelah serangan balik cepat. Di ujung lapangan sebaliknya, Kovar harus turun tangan untuk menggagalkan peluang Jalen Hawkins.

Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, tetapi ADO akhirnya mencetak gol pada pengujung waktu tambahan. Setelah tendangan bebas, Rottier mengarahkan bola dari dalam kotak penalti ke tiang jauh. Di sana, pemain pengganti Sin memanfaatkan peluang itu sepenuhnya dan menyundul bola masuk untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-93.

ADO pun meraih kemenangan pertamanya musim ini dan untuk sementara naik ke posisi ke-16 di VriendenLoterij Eredivisie. PSV gagal mengambil alih puncak klasemen dan tetap berada di posisi ketiga. Feyenoord bisa unggul empat poin atas tim asal Eindhoven itu jika menang di kandang Telstar pada laga yang digelar nanti malam.