PSV harus waspada: minat terhadap Ruben van Bommel dikonfirmasi

Ruben van Bommel melihat perkembangan pesatnya di PSV kemungkinan dibalas dengan transfer pada musim dingin. Menurut Mana Sport Roma, setelah pemberitaan sebelumnya dari Gazzetta dello Sport, minat AS Roma kini telah terkonfirmasi.

Van Bommel melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera lutut parah, tetapi pada musim ini ia menjadi salah satu pemain paling menentukan bagi PSV dan kini juga sudah sukses melakoni debut untuk tim nasional Belanda.

AS Roma sementara itu sudah lama mencari penyerang sayap kiri baru. Giallorossi pada musim panas lalu menunjukkan minat konkret kepada Mason Greenwood, Crysencio Summerville, dan Endrick, tetapi transfer selalu gagal terwujud. Pada musim dingin, pemuncak klasemen Serie A itu ingin tetap memperkuat diri.

Endrick adalah target terakhir Roma pada bursa transfer musim panas lalu. Kedatangannya ke Stadio Olimpico dengan status pinjaman tampak hanya tinggal menunggu waktu, tetapi pelatih Real Madrid José Mourinho menggagalkan kepergiannya dan menjanjikan menit bermain untuknya di Bernabéu.

Namun, Endrick nyaris tidak mendapat kesempatan bermain dan kini Real kabarnya kembali bersedia melepasnya, baik secara sementara maupun permanen. Menurut laporan di Italia, Roma ingin mencoba lagi, tetapi jika pemain Brasil itu tidak memungkinkan untuk didatangkan, maka Van Bommel akan menjadi opsi utama.

Pemain berusia 22 tahun asal Limburg itu memiliki kontrak hingga pertengahan 2030 dan sekilas tampak kecil kemungkinan PSV mau bekerja sama untuk transfer tersebut. Van Bommel memilikinilai pasar sebesar 18 juta euro, meski harga yang diminta kemungkinan akan jauh di atas angka tersebut.

Selain Endrick dan Van Bommel, Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg) dan Giorgi Kvernadze (Frosinone) juga dikaitkan dengan transfer ke Roma, meski saat ini mereka tampaknya dianggap sebagai opsi C dan D.