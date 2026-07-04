PSV hampir mencapai kesepakatan terkait transfer besar senilai 15 juta euro

PSV sedang gencar-gencarnya berupaya mendatangkan Sven Mijnans ke Eindhoven. Menurut De Telegraaf, transfer gelandang AZ berusia 26 tahun itu sudah memasuki tahap akhir, dan kedua klub berusaha menyelesaikan kesepakatan tersebut pada akhir pekan ini. Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad menambahkan bahwa Mijnans diperkirakan akan dibeli dengan harga lima belas juta euro.

Sebuah petunjuk penting mengenai hal ini muncul pada hari Sabtu dari Alkmaar. AZ tidak memasukkan Mijnans ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan melawan AA Gent, karena transfer gelandang tersebut sudah berada pada tahap akhir. Menurut pengamat PSV, Jeroen Kapteijns, hal ini berkaitan dengan kepindahannya ke PSV, sementara kedua klub saat ini sedang melakukan pembicaraan.

PSV telah lama memburu kedatangan Mijnans. Klub asal Eindhoven ini juga ingin merekrutnya musim lalu dan saat itu mengajukan tawaran lebih dari sepuluh juta euro, namun AZ tidak bersedia melepas gelandang tersebut.

Minat tersebut tidak surut setelah itu. Awal pekan ini, Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad telah melaporkan bahwa PSV kembali gencar mengupayakan kedatangan Mijnans, meskipun ada persaingan ketat dari klub-klub luar negeri.

Klub-klub seperti Como dan Juventus dari Italia, serta RB Leipzig, disebut-sebut sebagai klub yang tertarik. Menurut Elfrink, terutama Como dan Juventus tampak sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan sang playmaker, yang menurut Transfermarkt memiliki nilai pasar sebesar lima belas juta euro.

Setelah kemenangan PSV dalam laga persahabatan melawan Royal Antwerp, pelatih Peter Bosz pada hari Sabtu ditanyai mengenai kemungkinan kedatangan Mijnans. Pelatih tersebut enggan berkomentar mengenai negosiasi tersebut, namun ia mengungkapkan apresiasinya terhadap gelandang AZ tersebut.

"Menurut saya, Sven adalah pemain yang bagus," kata Bosz. "Selain itu, pertanyaan mengenai urusan transfer di klub kami sebaiknya ditujukan kepada Earnest Stewart. Saya tidak akan mencampuri urusannya."

Mijnans diharapkan menjadi pengganti Ismael Saibari di PSV, yang dijual ke Bayern München dengan harga rekor selama Piala Dunia.