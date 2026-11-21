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PSV meraih hasil gemilang di VriendenLoterij Eredivisie pada Sabtu malam. Tim asuhan Peter Bosz menang 4-1 atas NEC di Goffertstadion berkat gol Filip Kostic, Ivan Perisic, Ruben van Bommel, serta gol bunuh diri Ahmetcan Kaplan. Kemenangan ini memperkukuh posisi PSV di puncak klasemen dan memberi mereka modal positif menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid.

Sergiño Dest 'tetap' masuk starting XI PSV setelah bek kanan itu pulang lebih awal saat jeda internasional karena keluhan fisik. Perisic juga mendapat tempat sebagai starter, sementara Esmir Bajraktarevic dan Ricardo Pepi mengawali laga di bangku cadangan. Kodai Sano tampil membela PSV menghadapi mantan klubnya. Di kubu NEC, trio berpengalaman Tjaronn Chery, Dusan Tadic, dan Bryan Linssen mengisi lini depan.

Setelah awal pertandingan yang relatif tenang, PSV unggul pada menit ke-14. Pertahanan NEC gagal menghalau bola dengan sempurna, lalu Sven Mijnans tetap tenang dan mengirim umpan kepada Kostic. Bek kiri asal Serbia itu melepaskan tembakan indah ke sudut jauh untuk mencetak gol pertamanya di Eredivisie sejak April 2013.

Sepuluh menit kemudian, PSV menggandakan keunggulan. Bola hasil umpan silang Van Bommel mengenai lengan Deveron Fonville, sehingga wasit Jeroen Manschot menunjuk titik putih setelah mendapat masukan dari VAR. Perisic maju sebagai eksekutor penalti dan tak memberi kesempatan kepada kiper Gonzalo Crettaz: 0-2.

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Beberapa menit kemudian, Perisic mendapat peluang emas untuk memperlebar keunggulan PSV, tetapi pemain Kroasia itu gagal menjangkau umpan silang Guus Til dengan kakinya. Bosz mendapat kabar buruk menjelang turun minum ketika Mauro Júnior harus meninggalkan lapangan karena masalah fisik. Noah Fernández, yang berusia 18 tahun, masuk menggantikan pemain Brasil tersebut.

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Tak lama setelah pergantian terpaksa itu, gol ketiga PSV tercipta. Van Bommel mengirim umpan mendatar dari sisi kiri ke depan gawang, lalu Kaplan secara tidak beruntung memasukkan bola ke gawangnya sendiri. NEC sempat mendapat peluang untuk memperkecil ketertinggalan melalui Chery, tetapi Matej Kovar menggagalkan upaya itu sehingga tim tuan rumah tetap tertinggal tiga gol saat menuju ruang ganti.

Bosz tidak menurunkan kembali Dest setelah jeda dan memasukkan Kiliann Sildillia. PSV kemudian tampil cukup ceroboh pada awal babak kedua, memberi NEC beberapa peluang untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, Kovar tampil gemilang dengan menggagalkan upaya Tadic, Gabriel Brás, dan Mitchel Bakker.

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Setelah Kaplan dan Til sama-sama menerima kartu kuning akibat keributan kecil, PSV memupus harapan NEC pada menit ke-64. Van Bommel mendapat ruang leluasa untuk berlari menuju gawang lawan, mengecoh Crettaz, lalu dengan tenang menyarangkan bola ke gawang kosong. Tepat setelah mencetak gol, pemain sayap itu digantikan Ayoni Santos.

Pelatih NEC Dick Schreuder mengambil langkah mencolok dengan mengganti lima pemain sekaligus saat pertandingan menyisakan 20 menit. Tiga menit kemudian, tuan rumah akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Linssen, yang menyambar bola muntah dari tembakannya sendiri. Penyerang berusia 36 tahun itu pun menandai penampilan ke-400-nya di Eredivisie dengan gol ke-125-nya di kasta tertinggi sepakbola Belanda.

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Skor tidak berubah lagi hingga laga di Nijmegen berakhir. Berkat kemenangan ini, PSV mengoleksi 29 poin dari 13 pertandingan dan untuk sementara unggul empat poin atas Feyenoord dan Ajax. PSV menanti laga berat melawan Real Madrid di Estadio Santiago Bernabéu pada Selasa malam. NEC berada di posisi ke-11 yang mengecewakan.