PSV ditawari pemain berbakat senilai 10 juta euro, tetapi tidak tertarik

Talenta muda unggulan asal Polandia, Wojciech Mońka (19), baru-baru ini diincar oleh PSV, demikian dilaporkan oleh Eindhovens Dagblad. Bek berbakat dari Lech Poznan ini, menurut Transfermarkt, bernilai 10 juta euro.

Mońka masih terikat kontrak dengan juara nasional Polandia hingga pertengahan 2029. Namun, manajemennya, CAA Stellar, tampaknya mengarahkan agar ia hengkang.

“Pada awal periode transfer, opsi pemain Polandia telah diajukan oleh perantara kepada klub: Wojciech Mónka (19) dari Lech Poznan. PSV saat itu tidak menindaklanjuti tawaran tersebut,” tulis Elfrink pada hari Jumat.

Jadi, untuk saat ini Mónka tidak akan datang ke Eindhoven. PSV tampaknya mengincar bek tengah lainnya.

Hingga saat ini, Mónka telah memainkan empat puluh pertandingan resmi untuk Lech Poznan. Selain itu, ia juga merupakan pemain timnas junior Polandia.

Pembaruan Nijstad

Fabrizio Romano mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Nijstad memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di FC Twente. Bek berusia delapan belas tahun itu akan memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029.

FC Barcelona, PSV, dan Eintracht Frankfurt berharap bisa membujuk Nijstad, tetapi direktur teknis Erik ten Hag telah meyakinkannya.