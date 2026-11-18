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Pertanyaan besar yang belakangan ini menyita perhatian Eindhoven dan sekitarnya adalah: apakah Kevin De Bruyne akan bergabung dengan PSV? Jurnalis Sporza Peter Vandenbempt mengatakan kepada NOS bahwa gelandang Napoli berusia 35 tahun itu masih memiliki banyak kualitas, tetapi ia juga mengingatkan soal 'kepribadiannya yang kuat'.

De Bruyne sudah cukup lama tidak bahagia di Napoli, tempat kualitas menyerangnya tampaknya tidak pernah dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelatih Massimiliano Allegri. Pemain timnas Belgia itu merespons positif ketertarikan konkret PSV. Di sana, berbeda dengan di Napoli, ia akan bermain dalam tim yang berorientasi menyerang.

Selain itu, Eindhoven hanya berjarak satu jam perjalanan dengan mobil dari Hasselt, tempat keluarga De Bruyne ingin menetap. Secara keseluruhan, tanda-tandanya positif. "Jika semua kepingan teka-teki itu disatukan dan semuanya diperhitungkan, menurut kami PSV tampak seperti langkah terakhir yang masuk akal bagi Kevin De Bruyne," simpul Vandenbempt.

"Lebih dekat dengan rumah, sesuatu yang sangat penting bagi istrinya, Michèle Lacroix. Kehidupan yang lebih tenang dibandingkan dengan hiruk-pikuk di Napoli, serta sepakbola yang sangat cocok untuknya. Lebih menyerang, lebih positif, dan lebih bebas daripada cara bermain yang harus ia jalani saat ini di Napoli."

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Vandenbempt yakin De Bruyne akan menjadi 'tambahan luar biasa' bagi PSV. "Kita sudah melihatnya dalam pertandingan internasional: ketika ia berada dalam kondisi yang baik dan merasa cocok dengan filosofi yang ia yakini, seperti filosofi Van Bommel di timnas Belgia, ia masih sangat bugar." Pada periode pertandingan internasional lalu, De Bruyne mencetak gol melawan Turki dan menyumbang assist melawan Italia .

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"Visinya masih seperti saat ia berada di puncak performa," lanjut Vandenbempt. "Kecepatan dalam membaca situasi dan mengambil tindakan. Akurasi umpannya, terutama juga kepemimpinan dan mentalitas pemenang yang selalu ia miliki. Ia rela melakukan apa saja untuk itu."

Meski begitu, PSV juga mendapat peringatan. "De Bruyne akan membawa kepribadian yang kuat ke ruang ganti PSV. Ia bukan orang yang mudah dihadapi. Ia juga bisa menyebalkan ketika keadaan tidak berjalan baik."

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"Ia menunjukkannya secara terang-terangan lewat gerakan tangan dan tak segan berkonfrontasi dengan pelatih di lapangan, seperti yang pernah ia lakukan dengan Guardiola di City atau dengan Martinez di timnas Belgia. Sebuah ruang ganti harus mampu menghadapi hal itu. Namun, saya pikir orang Belanda mungkin lebih mampu menghadapinya daripada orang Belgia," tutup Vandenbempt kepada NOS.

De Bruyne beberapa kali menjadi sorotan negatif di Napoli. Misalnya, ia terlibat perselisihan dengan mantan penyerang Ajax Lorenzo Lucca saat menghadapi FC Porto. Ketegangan antara pemain Belgia itu dan Allegri juga sebelumnya, setelah kekalahan dari Villarreal, mencapai puncaknya . Selain itu, De Bruyne beberapa kali secara terbuka menyampaikan kritik terhadap taktik Allegri yang berorientasi bertahan.