PSV dan Feyenoord ingin membajak transfer Ajax senilai €10 juta

Memang telah terjadi pembicaraan pertama antara Ajax dan manajemen Bart van Rooij, demikian dilaporkan RTV Oost. Pada Rabu, hal itu masih dibantah tegas oleh FC Twente.

Van Rooij masuk radar kuat untuk menjadi bek kanan baru Ajax. Sebab, besar kemungkinan Anton Gaaei masih akan menemukan klub baru pada periode transfer ini. Eintracht Frankfurt saat ini tampaknya berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain Denmark berusia 23 tahun tersebut.

"Itu sama sekali tidak benar. Saya membaca bahwa Van Rooij disebut sudah berbicara dengan Ajax, tetapi dia tidak melakukannya," kata Daan Rots pada Rabu dalam sebuah momen jumpa pers. "Dia adalah partner saya di sisi kanan, jadi saya seharusnya tahu hal-hal seperti itu. Dia bilang itu tidak benar. Sepengetahuan saya, agennya juga belum berbicara dengan Ajax."

RTV Oost kini memastikan bahwa pembicaraan itu memang telah terjadi. Dalam periode mendatang akan terlihat apakah semua pihak bisa mencapai kesepakatan soal transfer, yang seharusnya menghasilkan sekitar 10 juta euro bagi FC Twente.

Meski begitu, ada juga peminat lain. Van Rooij juga disebut berada di urutan teratas daftar incaran PSV dan Feyenoord. Kedua klub sejauh ini belum melakukan kontak dengan Twente atau Van Rooij, tetapi situasinya bisa cepat berubah.

Di PSV, Van Rooij bisa menjadi penerus Sergiño Dest, yang tidak merahasiakan keinginannya untuk mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Menurut Rik Elfrink, situasi di sekitar Dest sejauh ini masih 'tenang', tetapi klub asal Eindhoven itu jelas sudah mulai mengantisipasi kepergian pemain Amerika tersebut.

Sementara itu, Feyenoord melihat Van Rooij sebagai pengganti yang cocok untuk Givairo Read, yang sudah di ambang transfer. AS Roma sudah mengajukan tawaran 25 juta euro, sementara Nottingham Forest juga belum menyerah untuk mendapatkan bek sayap bertalenta itu.