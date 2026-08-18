PSV merekrut Lutsharel Geertruida dengan status pinjaman dari RB Leipzig, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Selasa melalui X. Pakar bursa transfer asal Italia itu juga mengungkap nominal yang harus dibayar klub Eindhoven tersebut untuk mempermanenkannya.

Menurut Romano, PSV dapat merekrut Geertruida secara permanen tahun depan dengan nilai 15 juta euro. Klub raksasa Belanda itu tampaknya akan segera memperkenalkan bek tersebut di Stadion Philips.

Eindhovens Dagblad memastikan bahwa PSV mendapatkan opsi beli yang 'bebas', sehingga tidak wajib membeli Geertruida pada 2027. Sang bek di Jerman masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Geertruida didatangkan pada 2024 dengan nilai 20 juta euro dari Feyenoord. Musim lalu ia bermain sebagai pemain pinjaman untuk Sunderland, yang memutuskan untuk tidak merekrutnya secara permanen dari Leipzig.

Kini Geertruida akan bermain untuk rival tersebut, PSV. Klub Eindhoven itu sudah lebih dulu mencapai kesepakatan personal dengan Geertruida, yang ingin kembali ke Belanda meski diminati klub dari berbagai liga.

Real Sociedad dan Everton menunjukkan minat, sementara Ajax juga sempat menanyakan ketersediaan pemain yang sudah 21 kali membela timnas Belanda tersebut. Namun, PSV keluar sebagai pemenang dalam perburuan ini dan dengan demikian Peter Bosz mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang yang ia inginkan.

PSV akan menghadapi FC Groningen pada Minggu, yang memulai musim dengan kuat. Masih belum jelas apakah Geertruida sudah bisa menjalani debutnya untuk juara bertahan liga itu.