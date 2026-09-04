PSV berharap tetap bisa mendapatkan pemasukan finansial besar setelah tenggat waktu transfer berakhir. Esmir Bajraktarevic tengah diminati Ittihad Club, yang kemungkinan bersedia menggelontorkan dana besar untuk penyerang sayap tersebut. Rik Elfrink mengetahui berapa nilai yang seharusnya bisa dihasilkan Bajraktarevic.

Ittihad Club awalnya ingin memperkuat diri dengan penyerang Feyenoord, Anis Hadj Moussa. Klub Saudi itu mengajukan tawaran sebesar 37,5 juta euro ke De Kuip, tetapi menurut De Telegraaf, direktur teknis Dévy Rigaux memberikan jawaban ‘tidak’ yang tegas.

Karena itu, Ittihad Club harus beralih dalam pencarian winger kanan baru. Bajraktarevic adalah salah satu kandidat, meski sejauh ini belum ada kontak antara kedua klub, demikian dilaporkan Elfrink.

Meski begitu, direktur teknis Earnest Stewart sudah bersiap menghadapi kemungkinan datangnya tawaran bernilai jutaan dari Arab Saudi. Sudah cukup lama jelas bahwa Bajraktarevic boleh meninggalkan Eindhoven, tetapi transfer ke Ittihad Club bisa memberi PSV kesepakatan yang sangat menguntungkan.

“Manajemen sang pemain memang sudah mengetahui adanya minat terhadap Bajraktarevic, yang harus menghasilkan nilai besar,” tulis Elfrink di Eindhovens Dagblad. “PSV pada awalnya tanpa ragu akan mencoba memasang angka antara sepuluh hingga lima belas juta euro (dengan bonus dan tambahan), tetapi masih belum pasti apakah itu juga benar-benar akan menjadi nilai akhirnya.”

PSV juga akan memiliki kenangan baik dari negosiasi sebelumnya dengan klub-klub Arab Saudi. Matteo Dams dijual ke Al-Ahli pada awal tahun lalu dengan nilai sedikit di bawah 10 juta euro. Namun, di Eindhoven kini ada keyakinan bahwa Bajraktarevic bisa menghasilkan nilai yang lebih besar lagi.

Bajraktarevic didatangkan dari New England Revolution pada awal 2025 dengan nilai sekitar tiga juta euro dan hingga saat ini telah memainkan 43 pertandingan untuk PSV. Dalam periode itu, ia mencetak tujuh gol dan lima assist.