Menurut pakar transfer Fabrizio Romano dan media Spanyol Marca, Real dan Leipzig mencapai kesepakatan transfer pada Minggu malam. Dengan demikian, pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu akan menelan biaya lebih dari 100 juta euro. Jumlah pastinya masih belum jelas. Terakhir, Leipzig disebut meminta 150 juta euro. Diomande dijadwalkan terbang ke Madrid pekan ini untuk menandatangani kontrak yang sudah dinegosiasikan hingga 2031.

Hingga saat-saat terakhir, pemain itu juga dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Namun, klub Prancis itu mundur dari negosiasi pada Minggu, lewat sebuah pernyataan panas yang dipublikasikan beberapa media seperti Sky dan Marca.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "PSG malam ini secara resmi menarik minat mereka terhadap Yan Diomande serta tawaran yang diajukan. Nilai transfer yang diminta dan tuntutan gaji benar-benar tidak proporsional. PSG tidak akan meninggalkan prinsip mereka soal manajemen keuangan yang rasional serta komposisi skuad yang seimbang."

Diomande pindah ke Leipzig pada 2025 dengan nilai 20 juta euro

Diomande juga dikaitkan dengan Manchester City dan Liverpool. Kepindahannya ke Real yang kini tinggal menunggu waktu tampaknya sekaligus akan mengakhiri seluruh perdebatan soal dugaan ketertarikan Los Blancos terhadap Michael Olise dari Bayern Munchen.

Diomande pindah musim panas lalu dari CD Leganes ke Leipzig dengan nilai 20 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030. Dalam 46 penampilan di semua kompetisi, ia mencetak 15 gol dan 11 assist.

Di Piala Dunia, Diomande merupakan pemain inti Pantai Gading. Dalam empat penampilan di turnamen itu, ia mencatatkan satu assist dan mencuri perhatian lewat performa impresif. Pantai Gading tersingkir tipis 1-2 dari Norwegia di babak 16 besar.



