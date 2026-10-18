"PSG harus merobek kontrak Mika Godts dan mengembalikannya ke Ajax"

Nico Dijkshoorn menyayangkan Mika Godts yang nyaris tidak mendapat kesempatan bermain di Paris Saint-Germain. Ia masih ingin melihat penyerang Belgia itu bermain untuk Ajax, seperti ditulisnya dalam kolom untuk Het Nieuwsblad.

Godts pindah dari Ajax ke PSG pada musim panas lalu dengan biaya transfer 45 juta euro. Di Paris, penyerang Belgia itu sejauh ini hanya mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti. Bahkan, dalam dua laga terakhir melawan Manchester City (menang 2-4) dan RC Strasbourg (menang 1-3), ia sama sekali tidak turun dari bangku cadangan.

Dijkshoorn tidak habis pikir mengapa Godts pindah ke klub juara Liga Champions itu pada musim panas lalu. "Bayangkan seperti ini: seseorang yang menulis untuk majalah 'Auto & Man' didekati oleh New York Times. Ia ditawari menulis kolom mingguan."





Dijkshoorn masih ingin melihat Godts beraksi bersama Ajax. Kolumnis itu menyaksikan tim asal Amsterdam tersebut memainkan laga yang mengerikan saat kalah 2-1 dari Hajduk Split. "Segala hal buruk tentang sepakbola berkumpul di Split. Perkelahian sebelum pertandingan, suporter yang terluka, stadion yang tiga kali dipenuhi asap, suporter yang diarahkan keluar stadion dengan pengawalan polisi dan, ketika pertandingan berlangsung, permainan Ajax paling buruk yang pernah saya lihat dalam 40 tahun terakhir."

Ia kemudian membandingkan situasi Godts dan Ajax saat ini. "Mereka seperti saudara kembar identik yang digergaji hingga terpisah. Keduanya tidak bahagia. Mika akan merana di bawah pelatih asal Spanyol dan Ajax akan merana di bawah pelatih asal Spanyol."

Terakhir, Dijkshoorn dengan nada berseloroh menyerukan langkah yang tidak biasa. "Kontrak-kontrak harus dirobek. Harus ada sesuatu yang sangat tidak lazim dalam sepakbola profesional: menarik kembali keputusan yang membawa bencana dan memilih kebahagiaan hidup. Robek kontrak-kontrak itu dan biarkan Mika menuntun Ajax. Biarkan pelatih Ajax, Michel, melatih sebuah klub di negara yang bahasa utamanya adalah bahasa Spanyol," pungkasnya.