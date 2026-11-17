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Kunjungan Jorge Mendes ke Barcelona memunculkan tanda tanya soal masa depan salah satu pemain tim. Peran sang pemain terus menyusut di bawah pelatih Hansi Flick, sementara bursa transfer musim dingin kian dekat dan sejumlah klub Eropa berpotensi meliriknya.

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Menurut harian Mundo Deportivo, agen pemain asal Portugal itu tiba di Barcelona sekitar pukul 13.00 waktu setempat pada Selasa (hari ini), lalu makan siang di sebuah restoran di pusat kota bersama dua anggota timnya. Alejandro Balde menjadi nama paling menonjol dalam agendanya. Seusai makan siang, Mendes bertolak ke rumah sang pemain untuk kunjungan singkat.

Bek kiri berusia 23 tahun itu tengah menghadapi situasi sulit di Barcelona setelah perannya merosot tajam di bawah arahan Flick. Ia baru bermain selama 123 menit pada musim ini, yang terbagi dalam lima pertandingan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang masa depannya, meski ia masih terikat kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2028.

Balde sebelumnya berhasil menggeser Jordi Alba dari posisi bek kiri utama, setelah Alba menuntaskan satu dekade sebagai pilihan reguler di starting XI. Pemain Barcelona itu juga tampil di Piala Dunia 2022 ketika Luis Enrique masih menangani timnas Spanyol. Namun, situasinya kini berbeda total karena minimnya kesempatan bermain di bawah Flick.

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Menurut laporan "Mundo Deportivo", wajar jika Mendes membahas situasi kliennya saat ini di dalam tim serta opsi yang tersedia untuk tahap berikutnya. Terlebih, bursa transfer musim dingin akan dibuka sekitar enam pekan lagi, sehingga sang pemain punya kesempatan untuk menimbang ulang masa depannya jika ia terus jarang dimainkan.

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Dalam konteks ini, Paris Saint-Germain yang dilatih Luis Enrique muncul sebagai salah satu klub yang berpotensi tertarik merekrut Balde. Juventus juga memantau situasi bek asal Spanyol tersebut. Meski begitu, laporan itu tidak menyebutkan adanya negosiasi resmi ataupun tawaran konkret dari kedua klub sejauh ini.

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Di sisi lain, Flick sudah secara terbuka mengungkapkan sikapnya terhadap Balde dalam sejumlah konferensi pers belakangan ini, di tengah penantian apakah Barcelona akan bergerak memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin mendatang. Kemungkinan tersebut berkaitan dengan peluang mendatangkan pemain baru, tetapi terlebih dahulu membutuhkan kepergian salah satu pemain dari skuad, sebagaimana dilaporkan.

Kunjungan Mendes kian penting mengingat perannya dalam sejumlah langkah Barcelona pada bursa transfer sebelumnya. Kunjungan ini juga tidak terjadi pada waktu biasa, melainkan beberapa pekan sebelum bursa musim dingin dibuka, saat Balde perlu mengetahui posisinya dalam rencana Flick dan sejauh mana peluangnya merebut kembali peran di tim.

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Sikap Barcelona dan seberapa besar keinginan klub mempertahankan sang pemain masih bergantung pada perkembangan dalam beberapa waktu ke depan, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2028.

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