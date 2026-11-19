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Sebuah laporan media pada Kamis (hari ini) menyebut Walid Regragui, mantan pelatih kepala Maroko, kini sangat dekat untuk menangani tim nasional Arab yang baru dalam beberapa hari ke depan.

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Situs asal Prancis "Foot Mercato" menyoroti bahwa setelah meninggalkan kursi pelatih timnas Maroko, Walid Regragui bisa kembali bekerja dalam beberapa hari ke depan.

Meski namanya belakangan dikaitkan dengan kursi pelatih klub Prancis Lens, pelatih berusia 51 tahun itu justru semakin dekat untuk kembali ke Qatar, negara yang sudah sangat ia kenal.

Menurut sumber khusus situs Prancis tersebut, mantan pelatih Maroko itu tinggal selangkah lagi untuk menangani timnas Qatar.

Tujuan ini sangat berarti bagi Regragui, yang memiliki hubungan khusus dengan Qatar setelah sukses melatih klub Al Duhail. Meski menerima banyak tawaran dari tim nasional dalam beberapa bulan terakhir, Qatar menjadi satu-satunya opsi internasional yang kemungkinan besar mampu meyakinkannya, mengingat sebelumnya ia lebih memprioritaskan proyek melatih klub.

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Walau opsi Lens belakangan menjadi pusat perbincangan luas, negosiasi dengan Qatar sebenarnya sudah berlangsung lebih lama. Federasi Sepak Bola Qatar telah menunjukkan keinginan kuat selama beberapa bulan untuk merekrut Walid Regragui, yang sebelumnya lebih memilih menunggu kesempatan melatih sebuah klub.

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Namun, proyek yang ditawarkan pihak Qatar, yang secara khusus mencakup skuad berisi sejumlah pemain naturalisasi, akhirnya menarik perhatiannya.

Ini menjadi peluang yang sangat menarik bagi pelatih asal Maroko tersebut, yang memiliki pengetahuan luas tentang lingkungan sepak bola lokal beserta tuntutannya.

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Kecuali terjadi situasi tak terduga, Walid Regragui diperkirakan akan segera kembali ke Qatar, kali ini dengan ambisi menangani tim nasionalnya.

Masa Depan Lopetegui Tak Menentu

Nama Walid Regragui, mantan pelatih kepala timnas Maroko , kembali masuk bursa kandidat di tengah ketidakpastian masa depan pelatih asal Spanyol Julen Lopetegui bersama Qatar.

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Munculnya nama pelatih asal Maroko itu pada saat ini bertepatan dengan semakin dekatnya Lopetegui meninggalkan jabatannya, menyusul hasil yang tidak memenuhi harapan timnas Qatar. Kondisi tersebut mendorong federasi untuk mempertimbangkan opsi alternatif sebagai antisipasi pergantian di pucuk staf kepelatihan.

Para petinggi Federasi Sepak Bola Qatar menilai Regragui sebagai pilihan yang tepat untuk memimpin tim nasional, berdasarkan pengalamannya bersama timnas Maroko dan hasil yang diraihnya selama menjabat, setelah sukses membawa Maroko mencetak prestasi bersejarah di Piala Dunia 2022.

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Regragui sebelumnya membawa timnas Maroko ke babak semifinal Piala Dunia Qatar, menjadikannya tim nasional Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak tersebut sepanjang sejarah turnamen. Prestasi itu memperkuat posisinya di dunia kepelatihan dan mendongkrak nilainya di bursa pelatih.

Selain itu, Regragui memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh terkemuka Qatar, yang bisa membantu memperlancar komunikasi antara kedua pihak apabila federasi memutuskan beralih dari tahap mempertimbangkan namanya sebagai kandidat ke tahap membuka komunikasi resmi.