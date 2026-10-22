Proyek kontrak baru: Real Madrid amankan permatanya hingga 2032

Real Madrid memastikan masa depan salah satu talenta terbaiknya dengan pukulan kuat di bursa perpanjangan kontrak, di mana mereka mengamankan keberadaan pemain Turki Arda Guler di dalam tembok Santiago Bernabeu hingga Juni 2032, menegaskan posisinya sebagai pilar utama dalam proyek El Real untuk masa depan.

Jurnalis ternama Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, mengumumkan bahwa kesepakatan akhir telah disetujui pada September lalu dan seluruh dokumen telah ditandatangani secara resmi, dan yang tersisa hanyalah menentukan waktu pengumuman resmi di tribun kehormatan Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", perpanjangan kontrak ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi masa kini dan masa depan Real Madrid. Setelah awal yang sulit di musim pertamanya, di mana ia mengalami tiga cedera berbeda dan hanya bermain selama 440 menit dalam 12 pertandingan di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, Guler meledak secara mencolok musim lalu yang menjadi titik balik sesungguhnya dalam kariernya.

Bintang Turki itu menjalani 51 pertandingan, mencetak enam gol dan menyumbangkan 14 assist, serta meraih penghargaan pemain muda terbaik di Liga Champions Eropa, sehingga memantapkan dirinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan dalam susunan ideal El Real.

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Memasuki musim ini, Guler menjadi mercusuar yang menjadi panduan bagi rekan-rekannya di lini tengah yang terkadang bersifat kacau, di mana ia unggul dalam koordinasi, kreasi permainan, dan penetrasi ke dalam kotak penalti. Ia juga membentuk duet serang yang efektif dengan Kylian Mbappe dan berpadu dengan sangat baik bersama Jude Bellingham dan Vinicius Junior.

Dengan kontrak baru yang berlangsung selama enam tahun tambahan ini, Guler akan menghabiskan setidaknya sembilan tahun bersama El Real sejak bergabung pada usia delapan belas tahun hingga mencapai usia dua puluh tujuh tahun. Hal ini menegaskan bahwa rencana olahraga Real Madrid berpusat pada talenta Turki yang dipandang klub sebagai bintang untuk dekade baru.







