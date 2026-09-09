Bintang Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, menerima pesan yang menenangkan dari Spanyol di tengah persiapannya untuk melakukan langkah investasi besar.

Wali Kota Elda, Ruben Alvaro, pada hari Rabu, dalam sebuah konferensi pers, menegaskan pentingnya sosok kelas dunia seperti Lionel Messi memiliki klub Deportivo Eldense, bagi kota tersebut.

Menurut surat kabar "Marca", ia menyebutkan bahwa jika proses ini rampung, entitas tersebut akan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah kota.

Ia melanjutkan: "Dalam pembicaraan yang dilakukan dengan orang-orang terdekat Messi, mereka mempertimbangkan bahwa Eldense adalah klub bersejarah, sebagai klub tertua di provinsi Alicante, di samping keberhasilannya meraih dua kali promosi ke sepak bola profesional dalam tiga tahun terakhir".

Wali Kota juga menambahkan, terkait pertemuan-pertemuannya dengan lingkaran terdekat Messi, bahwa mereka "menyaksikan dukungan dewan kota dalam beberapa tahun terakhir", dan bahwa "sejak menjadi perusahaan olahraga saham publik pada tahun 2022, pemerintah kota telah mendukung klub dengan lebih dari empat juta euro berdasarkan perjanjian sponsorship senilai satu juta euro per musim".

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Dalam kaitan ini, Alvaro menegaskan bahwa dalam komunikasi tersebut ia menyampaikan bahwa "klub akan terus mendapatkan dukungan dewan kota" dalam sebuah proyek yang, menurut Wali Kota, akan berfokus pada "pembinaan dan sepak bola akar rumput".

Sang politisi menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Ini adalah kesempatan besar bagi kota ketika sosok seperti Lionel Messi memperhatikan klub kami dan dapat menempatkan Elda pada peta di tingkat nasional maupun internasional".

Perlu diingat bahwa jika kesepakatan ini terjadi, Messi akan menjadi pesepak bola Argentina pertama yang memiliki klub profesional di Spanyol.

Laporan-laporan kemarin memastikan bahwa Lionel Messi telah mencapai kesepakatan awal untuk mengakuisisi klub Eldense, salah satu klub divisi dua Spanyol, dan akan mengakuisisi seluruh saham klub tanpa campur tangan pihak lain.

Dengan demikian, ia memulai kiprahnya di dunia bisnis sepak bola profesional Spanyol, jika kesepakatan ini terkonfirmasi, dan memperkuat kehadirannya setelah akuisisinya atas klub Cornella, salah satu klub divisi tiga Catalonia, awal tahun ini.