Baik Anda sedang berlibur ke luar negeri dan ingin terus mengikuti klub lokal Anda, maupun lelah karena penyedia internet membatasi kecepatan koneksi tepat sebelum tendangan penalti krusial, VPN kelas atas menjadi kebutuhan bagi penggemar sepakbola masa kini.

Tepat menjelang periode tersibuk musim ini, Proton VPN mengumumkan penawaran terbesarnya tahun ini: diskon besar 75% untuk langganan dua tahun. Dengan biaya yang jauh lebih rendah dari harga normal, penggemar dapat meningkatkan pengalaman menjelajah internet dan streaming sehari-hari melalui akses penuh ke jaringan premium yang terdiri dari 20.798 server berkecepatan tinggi di 149 negara.

Inilah alasan penawaran Black Friday ini menjadi saat yang tepat untuk menambahkan VPN kelas dunia ke dalam susunan pemain utama Anda.

Strategi Jitu untuk Streaming dan Privasi

Proton VPN

Berbeda dari penyedia VPN biasa yang menjanjikan banyak hal tetapi gagal memenuhinya, Proton VPN beroperasi dengan transparansi penuh. Platform ini sepenuhnya bersumber terbuka, sehingga pakar independen dapat memeriksa kodenya kapan saja, layaknya pemeriksaan VAR. Proton VPN menerapkan kebijakan ketat tanpa pencatatan aktivitas yang telah diaudit secara independen, sehingga aktivitas daring Anda tidak pernah dilacak, disimpan, ataupun dijual kepada pengiklan.

Dengan berlangganan paket premium, Anda mendapatkan keuntungan besar untuk aktivitas menjelajah internet sehari-hari:

Kecepatan di Sisi Sayap: Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada tayangan yang tersendat di menit ke-90. Proton VPN menawarkan bandwidth tanpa batas dan sama sekali tidak membatasi kecepatan, sehingga Anda mendapatkan performa terbaik untuk menonton pertandingan langsung dalam definisi tinggi.

Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada tayangan yang tersendat di menit ke-90. Proton VPN menawarkan bandwidth tanpa batas dan sama sekali tidak membatasi kecepatan, sehingga Anda mendapatkan performa terbaik untuk menonton pertandingan langsung dalam definisi tinggi. Lapangan Global: Dengan server di 149 negara, Anda dapat dengan mudah terhubung ke negara asal saat bepergian agar tidak melewatkan liputan olahraga, ulasan pengamat, dan konten lokal yang biasa Anda nikmati.

Dengan server di 149 negara, Anda dapat dengan mudah terhubung ke negara asal saat bepergian agar tidak melewatkan liputan olahraga, ulasan pengamat, dan konten lokal yang biasa Anda nikmati. Lini Belakang Andal (Secure Core): Bagi Anda yang menginginkan privasi terjamin, fitur ini berperan sebagai penyapu bagi data Anda dengan merutekan koneksi melalui yurisdiksi yang mendukung privasi, seperti Swiss dan Islandia, sebelum mencapai tujuannya.

Bagi Anda yang menginginkan privasi terjamin, fitur ini berperan sebagai penyapu bagi data Anda dengan merutekan koneksi melalui yurisdiksi yang mendukung privasi, seperti Swiss dan Islandia, sebelum mencapai tujuannya. Kartu Merah untuk Iklan (NetShield): Pemblokir iklan bawaan ini menjauhkan pop-up yang mengganggu dari layar Anda, sehingga Anda bisa membaca laporan pertandingan dan menelusuri rumor transfer sepuasnya tanpa gangguan.

Kualitas Liga Champions: Koneksi Swiss

Proton VPN

Asal-usul Proton jauh dari kisah perusahaan rintisan teknologi pada umumnya. Merek ini didirikan pada 2014 oleh sekelompok ilmuwan yang bertemu di CERN, pusat riset Eropa yang terkenal sebagai tempat penemuan World Wide Web. Berbekal keyakinan bersama bahwa privasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, mereka meluncurkan Proton Mail, yang segera disusul oleh Proton VPN, Proton Drive, dan Proton Pass.

Saat ini, Proton AG beroperasi dari Swiss, negara yang dikenal di seluruh dunia karena tradisi netralitasnya yang panjang serta rekam jejak pertahanannya dalam hukum privasi yang akan membuat Maldini pada masa jayanya bangga.

Yang terpenting, Proton beroperasi sebagai perusahaan yang mengutamakan manfaat bagi publik. Misinya untuk melindungi privasi masyarakat tertanam secara hukum dalam struktur perusahaannya, bukan sekadar janji pemasaran kosong. Itulah sebabnya jutaan pengguna di seluruh dunia memercayai Proton untuk menjaga kecepatan internet mereka tetap tinggi, koneksi mereka tetap privat, dan kendali atas kehidupan digital mereka sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Jangan Lewatkan Batas Waktu

Proton VPN

VPN premium adalah rekrutan terbaik untuk pengalaman berinternet Anda sehari-hari. Penawaran Black Friday Proton VPN menghadirkan performa dan privasi tanpa kompromi dengan harga terendah tahun ini.

Waktu untuk mendapatkan penawaran ini semakin menipis. Manfaatkan selagi masih tersedia!