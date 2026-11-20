Baik saat Anda berlibur ke luar negeri dan ingin tetap mengikuti klub dari daerah asal, maupun saat Anda lelah karena penyedia internet membatasi kecepatan koneksi tepat sebelum tendangan penalti krusial, VPN berkualitas tinggi menjadi kebutuhan bagi penggemar sepakbola masa kini.

Tepat menjelang periode tersibuk musim ini, Proton VPN mengumumkan penawaran terbesarnya tahun ini: diskon 75% untuk langganan dua tahun. Dengan biaya jauh di bawah harga normal, penggemar dapat meningkatkan pengalaman menjelajah internet dan streaming sehari-hari, sekaligus memperoleh akses penuh ke jaringan premium yang terdiri dari 20.798 server berkecepatan tinggi di 149 negara.

Inilah alasan penawaran Black Friday ini menjadi kesempatan tepat untuk menambahkan VPN kelas dunia ke susunan pemain utama Anda.

Strategi jitu untuk streaming dan privasi

Proton VPN

Berbeda dari penyedia VPN biasa yang menjanjikan segalanya tetapi gagal memenuhi ekspektasi, Proton VPN beroperasi dengan transparansi penuh. Platform ini sepenuhnya bersumber terbuka, sehingga para ahli independen dapat memeriksa kodenya kapan saja, layaknya pemeriksaan VAR. Proton VPN menerapkan kebijakan ketat untuk tidak mencatat aktivitas pengguna, yang telah diaudit secara independen. Dengan demikian, aktivitas online Anda tidak pernah dilacak, disimpan, atau dijual kepada pengiklan.

Dengan berlangganan paket premium, Anda mendapat keuntungan besar untuk menjelajah internet sehari-hari:

Laju kencang di sisi sayap: Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada tayangan tersendat pada menit ke-90. Proton VPN menawarkan bandwidth tanpa batas dan sama sekali tidak membatasi kecepatan, sehingga Anda memperoleh performa terbaik untuk menonton pertandingan langsung dalam definisi tinggi.

Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada tayangan tersendat pada menit ke-90. Proton VPN menawarkan bandwidth tanpa batas dan sama sekali tidak membatasi kecepatan, sehingga Anda memperoleh performa terbaik untuk menonton pertandingan langsung dalam definisi tinggi. Lapangan global: Dengan server di 149 negara, Anda dapat dengan mudah terhubung ke negara asal saat bepergian agar tidak ketinggalan liputan olahraga, ulasan pengamat, dan konten lokal yang biasa Anda nikmati.

Dengan server di 149 negara, Anda dapat dengan mudah terhubung ke negara asal saat bepergian agar tidak ketinggalan liputan olahraga, ulasan pengamat, dan konten lokal yang biasa Anda nikmati. Lini pertahanan terbaik (Secure Core): Bagi yang menginginkan privasi terjamin, fitur ini menjadi penyapu bagi data Anda dengan merutekan koneksi melalui wilayah hukum yang mendukung privasi, seperti Swiss dan Islandia, sebelum mencapai tujuannya.

Bagi yang menginginkan privasi terjamin, fitur ini menjadi penyapu bagi data Anda dengan merutekan koneksi melalui wilayah hukum yang mendukung privasi, seperti Swiss dan Islandia, sebelum mencapai tujuannya. Kartu merah untuk iklan (NetShield): Pemblokir iklan bawaan ini menjauhkan pop-up yang mengganggu dari layar, sehingga Anda dapat membaca laporan pertandingan dan menelusuri rumor transfer sepuasnya tanpa gangguan.

Reputasi kelas Liga Champions: Kaitan dengan Swiss

Proton VPN

Awal mula Proton jauh dari kisah perusahaan rintisan teknologi pada umumnya. Merek ini didirikan pada 2014 oleh tim ilmuwan yang bertemu di CERN, pusat penelitian Eropa yang terkenal sebagai tempat diciptakannya World Wide Web. Dipersatukan oleh keyakinan bahwa privasi adalah hak asasi manusia, mereka meluncurkan Proton Mail, yang segera diikuti oleh Proton VPN, Proton Drive, dan Proton Pass.

Kini, Proton AG beroperasi dari Swiss, negara yang dikenal di seluruh dunia karena tradisi netralitasnya yang panjang serta rekam jejak perlindungan hukum privasi yang akan membuat Maldini pada masa jayanya bangga.

Yang terpenting, Proton beroperasi sebagai perusahaan yang mengutamakan manfaat bagi publik. Misinya melindungi privasi masyarakat tertanam secara hukum dalam struktur perusahaannya, bukan sekadar janji pemasaran kosong. Itulah alasan jutaan pengguna di seluruh dunia memercayai Proton untuk menjaga kecepatan internet mereka tetap tinggi, koneksi mereka tetap privat, dan kehidupan digital mereka sepenuhnya berada dalam kendali sendiri.

Jangan lewatkan batas waktunya

Proton VPN

VPN premium adalah rekrutan terbaik yang dapat Anda datangkan untuk pengalaman berinternet sehari-hari. Penawaran Black Friday Proton VPN menghadirkan performa dan privasi tanpa kompromi dengan harga terendah tahun ini.