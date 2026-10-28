Hamza Abdelkarim mendapatkan kekaguman dari para pejabat Barcelona, berkat sikap profesional dan kerendahan hatinya, serta kesiapannya menerima perannya bersama tim utama, atau memperkuat barisan tim cadangan ketika dibutuhkan, dalam sebuah sikap yang mencerminkan kematangannya meski ia baru berusia 18 tahun, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya.

Surat kabar itu menambahkan: "Tidak mudah bagi seorang pemain di usia ini untuk menghadapi situasi serupa, terutama karena penyerang asal Mesir tersebut telah meraih popularitas luas di negaranya, setelah tampil di Piala Dunia. Meski demikian, Hamza menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran yang besar, baik dalam menerima penampilannya yang terbatas bersama tim utama, maupun dalam kesiapannya bermain untuk Barcelona Atletic di bawah arahan Giuliano Belletti, ketika diminta."

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Hamza Abdelkarim hadir dalam latihan Barcelona pada hari Rabu, seiring kembalinya tim berlatih usai dua kekalahan menyakitkan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, setelah ia menyaksikan kedua pertandingan tersebut dari bangku cadangan tanpa bermain.

Penampilan terakhir penyerang asal Mesir itu terjadi pada 17 Oktober lalu, ketika ia menjalani satu-satunya laganya sejauh ini bersama Barcelona Atletic melawan Utebo, dan mencetak gol keunggulan bagi timnya lewat tendangan penalti, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barca 2-1 di Stadion Johan Cruyff.

Dalam pernyataannya usai memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030, Hamza menegaskan bahwa prioritasnya adalah mendapatkan menit bermain, terlepas dari apakah kesempatan itu datang bersama tim utama atau tim cadangan, sembari menekankan bahwa ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri.

Sikap ini, menurut laporan tersebut, mencerminkan mentalitas pemain yang menempatkan kesempatan bermain dan perkembangan di atas pertimbangan terkait status, ia juga menyadari bahwa menjalani sebanyak mungkin pertandingan akan membantunya cepat beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona, yang berbeda dari jenis sepak bola yang biasa ia jalani sebelum pindah ke klub Catalunya itu.

Pujian dari Flick dan ruang ganti

Kekaguman Barcelona terhadap Hamza Abdelkarim tidak terbatas pada kesiapan teknisnya, tetapi juga mencakup kemampuannya berbaur dengan mulus di dalam ruang ganti tim utama. Meski memiliki ambisi untuk bersaing meraih tempat di antara para pemain terbaik dunia, ia bersikap rendah hati dan tanpa kesombongan, serta berbagi momen bercanda dan santai bersama rekan-rekannya, meski ia bersifat pendiam dan cenderung pemalu.

Penyerang asal Mesir itu mempertahankan perilaku yang sama ketika bergabung dengan tim cadangan, tanpa merasa bahwa ia lebih unggul dari rekan-rekannya, atau bahwa ia lebih besar daripada perannya di dalam kelompok.

Pelatih Hansi Flick merasa puas terhadap Hamza, baik karena perilakunya di dalam ruang ganti maupun penampilannya dalam latihan, tetapi pelatih asal Jerman itu saat ini mengandalkan opsi-opsi lain yang lebih mapan di lini depan.

Barcelona bersiap menghadapi Deportivo Alaves pada Sabtu mendatang, tepat pukul sembilan malam waktu Spanyol, sementara Barcelona Atletic akan menjamu Arnedo pada pukul enam sore, di Stadion Johan Cruyff.

Dan terlepas dari apakah Hamza Abdelkarim mendapatkan kesempatannya bersama tim utama atau tim cadangan, tujuan utamanya akan tetap mendapatkan menit bermain, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, menurut "Sport".



