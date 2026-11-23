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Aksi Progresif adalah Prime Insight pertama yang dikembangkan Prime Video khusus untuk Liga Champions UEFA, guna menyoroti operan dan giringan bola yang membawa sebuah tim maju di lapangan

Fitur ini akan debut di tayangan alternatif Prime Vision pada 25 November, saat Paris Saint-Germain menghadapi Roma

Prime Video memperkenalkan “Aksi Progresif”, inovasi dalam liputan Liga Champions UEFA yang menyoroti operan dan giringan bola yang membawa sebuah tim maju di lapangan, menciptakan peluang menjanjikan, serta menunjukkan kontribusi para pemain yang kerap kurang mendapat sorotan dalam mewujudkannya. Dikembangkan oleh tim produser, insinyur, pakar AI, dan analis Prime Video, “Aksi Progresif” merupakan Prime Insight pertama yang dibuat khusus untuk Liga Champions UEFA. Fitur ini menambah rangkaian fitur Prime Vision yang terus berkembang. Tayangan alternatif tersebut berfungsi sebagai laboratorium dan inkubator tempat berbagai inovasi lahir sebelum kerap hadir pula dalam siaran utama.

“Aksi Progresif” menggunakan model milik Prime Video yang ditenagai AI untuk mengidentifikasi sebuah Aksi Progresif berdasarkan jarak tempuh bola di setiap zona lapangan, yang membawa sebuah tim lebih dekat ke gawang dan dengan demikian ke peluang mencetak gol. Ambang batas yang memicu tampilan grafis “Aksi Progresif” semakin rendah ketika bola mendekati gawang lawan, tempat pertahanan lebih rapat dan ruang lebih sulit ditemukan. Metrik ini mencerminkan data yang digunakan klub-klub papan atas Eropa di balik layar, tetapi selama ini sulit ditampilkan dalam siaran langsung. Ketika seorang pemain melakukan “Aksi Progresif”, grafis di lapangan akan menunjukkan titik awal dan akhir aksi tersebut, pemain yang terlibat, serta jarak tempuh bola. Dengan begitu, penggemar dapat membaca pertandingan seperti staf pelatih secara langsung, melalui indikator yang jelas tentang seberapa jauh bola bergerak maju menuju gawang.

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“Prime Vision adalah tempat kami mengembangkan fitur-fitur baru yang menyoroti metrik, aksi, dan pemain yang membawa perbedaan dalam pertandingan, tetapi tidak selalu tertangkap oleh statistik tradisional atau teknik penyiaran,” kata Andrew Hornett, Director of Live Sports Production for Europe, Prime Video. “Setiap tim memiliki pemain yang pengaruhnya jauh melampaui apa yang tercatat dalam statistik pertandingan: mereka yang menjalankan peran krusial dalam membangun serangan, membawa bola maju melalui dua atau tiga operan sebelum sebuah assist. ‘Aksi Progresif’ dirancang untuk menangkap dampak tersebut dengan mengukur dan menampilkan aksi-aksi itu selama siaran langsung. Penggemar akan melihatnya secara langsung saat aksi terjadi. Kami juga akan mengumpulkan datanya sepanjang pertandingan agar terlihat pemain mana yang memberikan dampak terbesar dalam laga.”

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Fitur ini akan debut di Italia pada malam 25 November, saat Paris Saint-Germain menghadapi Roma pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions. Penggemar dapat mengakses Prime Vision, termasuk fitur seperti “Aksi Progresif”, melalui remote dari halaman detail pertandingan atau melalui menu dalam tayangan saat laga Liga Champions UEFA disiarkan langsung di Prime Video.

“Aksi Progresif” adalah Prime Insight pertama yang dibangun dari awal khusus untuk liputan Liga Champions UEFA di Prime Video. Fitur ini bergabung dengan peta taktik, momentum, statistik lanjutan, opsi operan, dan penanda pemain dalam rangkaian fitur Prime Vision yang terus berkembang untuk mendekatkan penggemar dengan permainan. Semuanya tersedia di tayangan alternatif selama setiap pertandingan Liga Champions UEFA yang disiarkan langsung di Prime Video. Prime Insights pertama kali dikembangkan untuk liputan Thursday Night Football, paket pertandingan mingguan NFL yang tersedia secara eksklusif di Prime Video di Amerika Serikat. Di sana, fitur-fitur berbasis AI seperti Defensive Alerts, yang telah meraih berbagai penghargaan, menjadi ciri khas liputannya dan setiap pekan hadir dari tayangan alternatif hingga siaran utama.

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Prime Video Sport

Prime Video menawarkan beragam siaran langsung olahraga, termasuk NBA, WNBA, dan Skins Game di seluruh dunia; Thursday Night Football, Masters Tournament, NASCAR, New York Yankees, tim basket putra Duke University, Seattle Storm, dan sejumlah tim hoki es lokal di Amerika Serikat, serta ONE Championship dan NWSL di Amerika Serikat maupun Kanada. Prime Video juga menawarkan NHL on Prime dan PWHL di Kanada; Liga Champions UEFA di Italia, Jerman, Britania Raya, dan Irlandia; Roland-Garros di Prancis; Wimbledon di Jerman dan Austria; Liga Primer di Swedia, Denmark, dan Belanda; ICC Cricket di Australia; Copa do Brasil dan Serie A di Brasil; MLB dan tinju langsung di Jepang; Chivas dan Tim Nasional Sepak Bola Meksiko (Mexican National Football Team) di Meksiko. Meski ketersediaannya berbeda menurut pasar, pemirsa juga dapat berlangganan layanan streaming seperti Paramount+, FOX One, Peacock Premium Plus, Apple TV, NBA League Pass, sejumlah jaringan olahraga regional setempat, Premiere (Brasil), TSN (Kanada), Sportsnet (Kanada), dan DSports (Argentina).