Pria yang hanya bermain selama 321 menit ini masih bisa menghasilkan jutaan bagi PSV

Klub Corum FK berencana merekrut pemain PSV, Adamo Nagalo. Bek berusia 23 tahun ini sudah bermain sebagai pemain pinjaman di Konyaspor musim lalu, namun menurut pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad, ia kini dapat bergabung secara permanen di Süper Lig.

Nagalo kembali ke PSV dengan keluhan fisik setelah masa peminjamannya di Turki berakhir. Akibatnya, bek asal Afrika ini kembali absen dalam sebagian sesi pramusim.

Solusi bagi PSV mungkin kembali terletak di Turki. Corum diketahui tertarik dan memiliki anggaran yang cukup besar.

Oleh karena itu, Elfrink yang memiliki informasi terpercaya berpendapat bahwa Corum mampu memenuhi harga yang diminta PSV. “Sebelumnya, dari sumber terpercaya terdengar bahwa ia diperkirakan masih akan berharga sekitar 4 juta euro.”

Nagalo masih terikat kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, nilainya hanya 2,8 juta euro.

Harga yang diminta PSV yang tinggi mungkin disebabkan oleh biaya pembelian sebelumnya: Nagalo dibeli dari FC Nordsjaelland dua tahun lalu dengan harga tak kurang dari 7 juta euro.

Sejak saat itu, Nagalo hanya tampil selama 321 menit untuk PSV, yang terbagi dalam dua belas pertandingan resmi di Liga Champions, Eredivisie, dan Piala KNVB.