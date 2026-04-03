Prestasi yang luar biasa... Seorang atlet Mesir mencetak prestasi gemilang bagi dunia Arab dan Afrika

Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga Mesir, memuji prestasi bersejarah yang diraih oleh juara Mesir Hana Gouda, pemain tim nasional tenis meja Mesir, setelah ia lolos ke babak perempat final Kejuaraan Piala Dunia Wanita yang diselenggarakan di Kota Makau, Tiongkok.

Dalam percakapan telepon yang dilakukan menteri dengan sang pemain, ia mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan gemilang yang mencerminkan semangat ketekunan dan tekad, sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa Hana mampu terus bersinar dan mengibarkan nama Mesir di kancah internasional.

Menteri juga menyampaikan terima kasih kepada Ashraf Helmy, Ketua Federasi Tenis Meja Mesir, serta tim pelatih tim nasional, sebagai penghargaan atas upaya mereka dalam mendukung sang pemain dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk meraih kesuksesan ini.

Sebelumnya, Hana Goda berhasil mengalahkan petenis Prancis Jia Nan Yuan, yang menduduki peringkat ke-24 dunia, dengan skor 4-3, sehingga menjadi pemain Mesir, Arab, dan Afrika pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia Wanita dalam sejarah olahraga ini.