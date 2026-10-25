Penyerang Prancis milik Real Madrid, Kylian Mbappe, kembali menorehkan babak baru kegemilangannya dalam laga-laga El Clasico, setelah merobek gawang Barcelona pada pertandingan yang mempertemukan kedua tim Minggu malam di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Spanyol, sehingga menambah pencapaian baru ke dalam catatannya yang penuh rekor.

Gol keunggulan tim Los Blancos itu tercipta setelah Diomande mengirimkan umpan silang dari sisi kiri, yang coba dihalau Gerard Martin, namun ia gagal menanganinya dengan baik, hingga bola mengenai Mbappe yang mengubah arahnya dengan kakinya, sebelum bersarang di gawang kiper Joan Garcia. Ia kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-87.

Catatan sang bintang Prancis tidak berhenti pada merobek gawang di laga yang dinanti-nanti itu, karena jaringan "Stats Foot" asal Prancis mengungkap pencapaian gol baru yang diraih penyerang Real Madrid tersebut di level liga-liga besar Eropa.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa Mbappe menambah koleksinya menjadi 258 gol di lima liga besar Eropa sepanjang karier profesionalnya, melampaui legenda Real Madrid terdahulu, Raul Gonzalez, yang mencetak 256 gol.

Jaringan itu menambahkan bahwa Barcelona termasuk salah satu tim yang paling banyak kebobolan gol dari Mbappe dalam pertandingan resmi, setelah gawangnya bergetar oleh sang bintang Prancis sebanyak 14 kali, dan dalam daftar ini ia hanya diungguli oleh Montpellier, yang kebobolan 15 gol, sebagai indikasi ketajaman mencolok penyerang Prancis itu di hadapan tim Catalan tersebut.

Dalam konteks yang sama, akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri dalam statistik menyoroti awal luar biasa Mbappe dalam laga-laga El Clasico, setelah ia mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan pertamanya pada duel bersejarah antara Real Madrid dan Barcelona.

Akun tersebut menjelaskan bahwa hanya tiga pemain yang sebelumnya pernah meraih "7 gol dalam 7 pertandingan pertama" sepanjang sejarah El Clasico yang telah berlangsung lebih dari 124 tahun, dan semuanya melakukannya lebih dari 75 tahun silam, yaitu Bernabeu pada 1916, Samitier pada 1932, dan Pahino pada 1951.

Dengan demikian, Mbappe menempatkan namanya di samping kelompok langka para pemain dalam catatan sejarah El Clasico, menegaskan kemampuannya meninggalkan jejak ketajamannya dalam salah satu duel paling terkenal dan kompetitif di sepak bola dunia.











