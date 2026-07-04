Yassin Bono, kiper tim nasional Maroko, terus menorehkan sejarah bersama "Singa Atlas", setelah mencatatkan prestasi baru dalam laga melawan Kanada, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mohamed Wahbi, pelatih timnas Maroko, telah mengumumkan susunan pemain resmi "Singa Atlas" untuk menghadapi Kanada, yang menempatkan Bono sebagai penjaga gawang. Hal ini menandai kelanjutan perannya sebagai pemain inti timnas di turnamen ini, setelah ia mempertahankan posisinya sebagai salah satu pilar utama tim.

Penampilannya melawan timnas Kanada ini akan memberikan rekor bersejarah bagi kiper Maroko tersebut, karena akan menambah jumlah penampilannya menjadi 95 pertandingan internasional, sehingga ia akan menempati posisi ketiga sendirian dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah “Singa Atlas”.

Sebelumnya, Bono berbagi posisi ketiga dengan legenda Maroko Ahmed Faras, yang telah tampil dalam 94 pertandingan internasional, sebelum kiper Al-Hilal asal Saudi Arabia ini secara resmi melampauinya saat pertandingan melawan Kanada dimulai.

Baca juga.. Anggota Federasi Sepak Bola Maroko: Laqja' mengubah arah karier Hakimi.. dan inilah tujuan kami di Piala Dunia

Daftar pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Maroko masih dipimpin oleh bek legendaris Noureddine Naybet, yang telah tampil dalam 115 pertandingan internasional, sementara Achraf Hakimi menempati posisi kedua dengan 101 pertandingan, angka yang akan dicapai oleh bek sayap Maroko tersebut saat menghadapi Kanada.

Bono dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka generasi saat ini di timnas Maroko, setelah memainkan peran utama dalam prestasi yang diraih “Singa Atlas” dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari lolosnya tim ke semifinal Piala Dunia 2022 yang bersejarah, hingga penampilannya yang konsisten di edisi Piala Dunia kali ini.

Kiper berpengalaman ini berharap dapat merayakan pencapaian bersejarahnya dengan membawa Maroko ke perempat final Piala Dunia, serta terus menulis babak baru dalam kariernya yang gemilang bersama tim nasional negaranya.