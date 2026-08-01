Presiden Trabzonspor menambah misteri seputar transfer Mohamed Salah

Ertugrul Dogan, presiden klub Turki Trabzonspor, memecah kebisuannya untuk menanggapi kabar yang mengaitkan klubnya dengan perekrutan bintang Mesir Mohamed Salah, dengan menegaskan tidak adanya kesepakatan apa pun saat ini, sekaligus membantah kabar yang beredar mengenai kesiapan kapten timnas Mesir itu untuk terbang ke kota Trabzon.

Dogan mengatakan, dalam pernyataannya kepada kanal Turki "A Spor", bahwa apa yang beredar di media dan situs media sosial tidak mencerminkan kenyataan, seraya menambahkan: "Banyak hal yang dibicarakan, tetapi tidak ada kesepakatan apa pun dengan Mohamed Salah".

Presiden klub Turki itu menjelaskan bahwa kabar mengenai kedatangan Salah ke Trabzon dalam beberapa jam ke depan tidaklah benar, dengan menegaskan: "Tidak ada pengaturan apa pun untuk kepergiannya ke Trabzon besok. Seandainya ada rencana seperti itu, kami pasti sudah memberi tahu media dan para suporter klub".

Ia menambahkan: "Siapa di antara kita yang tidak ingin merekrut pemain sekelas Mohamed Salah? Tentu saja kami menginginkannya, tetapi kenyataannya tidak ada kesepakatan apa pun pada saat ini".

Pernyataan ini muncul menyusul laporan-laporan Turki yang sebelumnya menyebutkan bahwa para pejabat Trabzonspor telah menggelar pertemuan dengan perwakilan Salah, yang dalam pertemuan itu disampaikan tawaran resmi kepada pemain tersebut dan dibahas poin-poinnya.

Laporan-laporan itu menjelaskan bahwa tawaran tersebut mencakup gaji tahunan sebesar 17 juta euro, ditambah kontrak yang berdurasi dua tahun.

Menolak berbicara soal fakta negosiasi

Ketika ditanya apakah ia sudah masuk ke dalam negosiasi dengan kapten timnas Mesir tersebut, Dogan menghindari untuk memberikan jawaban langsung, dan hanya mengatakan: "Saya tidak ingin membicarakan hal ini".

Ia melanjutkan: "Para suporter ingin melihat pemain seperti Mohamed Salah mengenakan jersey Trabzonspor, dan saya pun menginginkan hal itu, tetapi hingga kini tidak ada kesepakatan, dan juga tidak ada rencana apa pun untuk kedatangannya ke Trabzon".

"Kita harus memilih kata-kata kita dengan cermat"

Presiden Trabzonspor itu menyinggung cara klub menangani berkas-berkas transfer, dengan menegaskan bahwa manajemen terkadang terpaksa bersikap hati-hati dalam pernyataannya demi menjaga kepentingan klub selama negosiasi.

Ia mengatakan: "Sebagai presiden klub, saya harus memilih kata-kata saya dengan cermat. Dalam sejumlah transaksi, kami harus mengikuti gaya tertentu dalam bernegosiasi, karena setiap pernyataan bisa memengaruhi jalannya negosiasi".

Dogan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa klub akan mengungkap setiap perkembangan terkait berkas transfer begitu hal itu terjadi, seraya menambahkan: "Saat ini tidak ada kesepakatan atau perjalanan yang direncanakan, dan ketika ada kabar terbaru kami akan langsung memberitahukannya kepada para suporter kami".

Minat Turki dan Arab Saudi

Salah memutus kontraknya dengan Liverpool pada akhir musim lalu, sehingga menjadi pemain bebas, hal yang memicu spekulasi seputar masa depannya pada musim panas ini.

Salah sempat dekat untuk bergabung dengan klub Turki Besiktas dalam beberapa hari terakhir, hanya saja negosiasi tidak mencapai kesepakatan akhir akibat adanya perbedaan finansial antara kedua belah pihak.

Selain itu, klub-klub Liga Roshn Arab Saudi masih memantau situasi pemain tersebut secara saksama, dipimpin oleh Ittihad Jeddah, yang sebelumnya telah menunjukkan minat besar untuk mendapatkan jasa Salah pada periode-periode yang lalu.