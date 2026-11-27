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Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin gelombang kecaman dari kalangan politik menyusul bentrokan antara pendukung Marseille dan Levski Sofia di Stade Velodrome. Pertandingan Liga Europa itu diwarnai kekerasan yang menyebabkan 11 pendukung tim tamu cedera dan memicu tanggapan diplomatik dari pihak berwenang Prancis dan Bulgaria.

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Macron pimpin kecaman politik atas kekerasan di stadion

Macron bereaksi keras terhadap insiden yang disebutnya "mengerikan" saat Marseille menang 1-0 atas Levski pada Kamis. Bentrokan pecah di Stade Velodrome yang bersejarah dan menyebabkan sejumlah pendukung Bulgaria yang datang mengalami cedera serius. Macron, yang berbicara dengan Perdana Menteri Bulgaria Roumen Radev dalam sebuah pertemuan puncak Eropa di Brussel, menegaskan bahwa para pelaku serangan akan menghadapi tindakan hukum sepenuhnya.

Menurut pernyataan resmi Istana Elysee, seperti dilaporkan oleh RMC Sport, Macron mengecam "dengan ketegasan setinggi-tingginya" "tindakan kekerasan yang menyasar pendukung Bulgaria". Pemimpin Prancis itu juga menegaskan bahwa "tindakan kekerasan tidak memiliki tempat dalam olahraga maupun di ruang publik", serta berjanji kepada sejawatnya dari Bulgaria "bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa hukuman".

Kekacauan di tribune sebelum sepak mula

Kekerasan dilaporkan bermula sekitar sepuluh menit sebelum pertandingan dijadwalkan dimulai. Ratusan pendukung Marseille dari sektor Virage Sud berhasil merangsek ke tribune Jean-Bouin, memicu pergerakan massa dalam jumlah besar. Sejumlah orang bertopeng, sebagian membawa tiang bendera, terlihat mengejar pendukung Bulgaria. Kekacauan semakin parah ketika alat pemadam api disemprotkan ke arah kerumunan dan kedua kelompok pendukung saling melempar benda di dekat sektor tim tamu.

Prefektur kepolisian setempat di departemen Bouches-du-Rhone mengonfirmasi bahwa 11 warga negara Bulgaria cedera dalam kericuhan itu. Lima pendukung harus dirawat di rumah sakit karena kondisi serius, termasuk trauma mata, cedera kepala, dan dislokasi bahu, sementara enam lainnya mendapat perawatan di lokasi untuk berbagai luka. Meski kekerasan terjadi secara luas, pihak berwenang menyatakan belum ada penangkapan pada tahap penyelidikan ini.

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Bulgaria tuntut pertanggungjawaban pihak berwenang Prancis

Wakil Presiden Bulgaria Iliana Iotova menyatakan kengerian atas perlakuan terhadap warga negaranya di Marseille. Melalui media sosial, ia menyebut gambar-gambar dari stadion itu "mengerikan" dan perilaku pendukung tuan rumah "tidak dapat diterima". Komentarnya mencerminkan meningkatnya tuntutan agar dilakukan penyelidikan menyeluruh mengenai bagaimana pengamanan bisa gagal sedemikian besar dalam pertandingan Eropa berisiko tinggi itu.

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"Pihak berwenang Prancis harus mengungkap sepenuhnya keadaan di balik serangan tersebut dan membawa para pelakunya ke pengadilan, sementara UEFA harus memeriksa bagaimana keamanan pendukung Bulgaria dijamin di stadion. Kami siap memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada warga negara kami!" tulis Iotova. Kementerian Luar Negeri Bulgaria menyampaikan sikap serupa, mengecam keras "serangan yang dilakukan terhadap warga negara Bulgaria" dan mengonfirmasi bahwa staf diplomatik memantau situasi di lokasi.

Marseille tanggapi pelanggaran pengamanan stadion

Meski terjadi kerusuhan besar sebelum pertandingan, laga dimulai sesuai jadwal dan Marseille meraih kemenangan tipis di lapangan. Namun, situasi tetap tegang sepanjang pertandingan sehingga polisi antihuru-hara dikerahkan dalam jumlah besar di sekitar 500 pendukung tim tamu. Ketegangan kembali meningkat saat jeda babak pertama, meski petugas keamanan setempat berhasil mencegah bentrokan besar lebih lanjut sebelum peluit akhir mengakhiri malam yang sulit itu.

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Marseille mengeluarkan pernyataan pada malam itu untuk menanggapi terganggunya ketertiban. Klub tersebut menyatakan: "Intervensi cepat tim keamanan klub memungkinkan situasi kembali tenang, tanpa memengaruhi jalannya pertandingan. Klub saat ini bekerja untuk memastikan keadaan persis di balik insiden-insiden tersebut, bersama pihak berwenang terkait."