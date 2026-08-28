Klub Lille mengalami malam yang mengejutkan setelah Paris Saint-Germain lolos dari kekalahan pada pekan kedua Liga Prancis, mengubah ketertinggalan dua gol hingga menit 90 menjadi hasil imbang yang dramatis. Hasil ini menyulut kemarahan para petinggi klub asal utara tersebut, dengan yang terdepan adalah presiden klub Olivier Létang.

Menurut sumber jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, Létang meledak marah usai pertandingan di dalam koridor Stadion Pierre-Mauroy, dan melontarkan kritik keras terhadap waktu tambahan yang diberikan wasit (3 menit), sambil berulang kali mengucapkan kalimat "Ini memalukan!", sebagai ungkapan kemarahannya atas cara timnya kehilangan kemenangan.

Lille sedang menuju salah satu kejutan terbesar di pekan ini setelah unggul dua gol tanpa balas, dan tampak berada di jalur untuk menjatuhkan sang juara bertahan, sebelum kehancuran itu dimulai pada momen-momen terakhir, ketika Vitinha memperkecil ketertinggalan pada menit 90+1, lalu Marquinhos mencuri gol penyeimbang lewat sundulan pada menit 90+5.

Kejutan ini terasa semakin besar karena tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan mereka hampir sepanjang pertandingan, sebelum akhirnya kehilangan tiga poin di waktu yang genting, sehingga kegembiraan para pendukung Lille berubah menjadi rasa tercengang dan marah di dalam Stadion Pierre-Mauroy.

Létang tidak hanya mengungkapkan kemarahannya, karena presiden klub itu absen dari kemunculan dalam program "Ligue 1" usai pertandingan, di saat timnya masih berada di bawah pengaruh keterkejutan setelah gol penyeimbang yang datang pada detik-detik terakhir.